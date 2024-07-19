В Украине обнаружили грубые нарушения графиков отключения света: названы самые проблемные области

В Украине продолжаются проверки соблюдения графиков отключений электроэнергии. В шести регионах уже нашли нарушения. Больше всего проблем оказалось в Днепропетровской и Житомирской областях. При этом в "Житомироблэнерго" даже пытались помешать проверкам, не пуская инспекторов в диспетчерские пункты.

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"В ходе проверок установлено, что во всех областях не обеспечено максимально возможное равномерное распределение объемов снижения потребления между потребителями. В частности, выявлено, что не все потребители, не относящиеся к объектам категории критической инфраструктуры, вовлечены в графики почасовых отключений ", заявили в Госэнергонадзоре.

В целом, нарушения выявили в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской и Одесской областях. При этом это все прошедшие проверку регионы. То есть нарушения были в каждом из уже проверенных облэнерго

Днепропетровщина: отключения света длятся дольше, чем должны

Госэнергонадзор обнаружил, что в Днепропетровской области в несколько раз были увеличены сроки отключений, а количество очередей не соответствует разработанному плану. "Заживление некоторых потребителей может происходить позже установленного ГПО срока, поэтому обесточивание длится более 7 часов", – констатировали в Госэнергонадзоре.

В городах Днепр, Каменское и Кривой Рог, утвержденные графики почасового отключения выполняются не в полном объеме. То есть там отключают не всех потребителей, которых должны.

"Большое количество потребителей отнесены к категории объектов критической инфраструктуры, что вместе с сопутствующей нагрузкой привело к завышенной величине не подлежащей отключению мощности. Соответственно, другим потребителям приходится чрезмерное бремя отключений, нарушая справедливость распределения электрической энергии", – говорится в результатах проверки.

Житомирская область: облэнерго отказывалось применять графики

В Житомирской области были зафиксированы "многочисленные случаи", когда облэнерго не выполняло команду "Укрэнерго" о введении графиков. "Систематически не полностью отключались все очереди... По отдельным населенным пунктам необходимые отключения начались диспетчером по прибытии на диспетчерский пункт инспектора", – констатировали в Госэнергонадзоре.

Также оказалось, что в оперативные журналы дежурных подстанций вносятся данные, не соответствующие действительности. А на официальном сайте облэнерго приводится недостоверная информация о продолжительности и очередности отключений.

"В целом это приводило к систематическому неучастию областного центра и других городов области в применении графиков, в нарушение принципа справедливости распределения электроэнергии между регионами Украины", – отметили в ведомстве.

Нарушителям нали неделю на исправление ситуации, после чего состоятся повторные проверки. Если ситуация не изменится, облэнерго оштрафуют. Также в Госэнергонадзоре анонсировали, что с 22 июля начнутся проверки в Киеве, Киевской, Полтавской, Львовской, Закарпатской и Запорожской областях.

Как сообщал OBOZ.UA, "Укрэнерго" планирует привлечь до 6 млрд долларов инвестиций для создания новой системы электрогенерации, включающей газотурбинные установки, системы накопления энергии и объекты солнечной и ветровой генерации. Это призвано повысить устойчивость и гибкость украинской энергосистемы, что особенно важно в условиях потери 9 ГВт мощностей из-за ракетных обстрелов РФ.

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