Осталось полторы недели: с 1 мая украинцам пересчитают помощь на коммуналку: с 1 мая украинцам пересчитают помощь на коммуналку

В Украине работает программа субсидий, которая помогает семьям с небольшим бюджетом оплачивать коммуналку. Эту помощь Пенсионный фонд Украины (ПФУ) перечисляет два раза в год – отдельно на зиму и на лето. Обычно выплаты продолжают автоматически, поэтому большинству людей никуда идти не надо.

Однако для получения летней субсидии некоторым украинцам нужно будет обратиться в ПФУ с 1 мая по 30 июня. Об этом напомнили в главном управлении ПФУ. Например, на летний период (с 1 мая по 30 сентября) некоторым категориям надо обязательно обратиться в ПФУ заново. Если этого не сделать – деньги не дадут. Это касается:

тех, кто не получал субсидию в отопительном сезоне или ее размер был нулевым;

арендует жилое помещение и платят жилищно-коммунальные услуги;

если в квартире проживает меньшее количество лиц чем зарегистрировано;

если подается заявление на субсидию на сжиженный газ, печное топливо;

если в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица (ВПЛ).

Что касается сроков, то лучше успеть с 1 мая до конца июня. Тогда субсидию начислят с самого начала сезона. Если затянуть, то выплаты пойдут только с того месяца, когда вы подали бумаги.

Подать документы в Пенсионный фонд можно:

по почте или лично в любой из сервисных центров ПФУ;

через вебпортал ПФУ – выбрать опцию "Заявление на жилищную субсидию или льготу" или через мобильное приложение "Пенсионный фонд";

через портал Дія – введя в поиске "Заявление на субсидию";

в центрах предоставления административных услуг (ЦНАП);

через уполномоченных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета

