Объявлены тарифы на газ с 1 сентября: сколько будут платить украинцы

В Украине с 1 сентября тариф на газ для большинства бытовых потребителей не изменится и составит 7,96 грн за куб. Большинство небольших поставщиков также зафиксировали свои цены на годовом уровне, поэтому резких колебаний в счетах за потребленный газ для подавляющего большинства граждан не ожидается.

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Об этом говорится в данных, опубликованных на сайтах поставщиков. Так, "Нафтогаз Украины", который обслуживает 98% украинских домохозяйств, зафиксировал свой тариф.

Компания "Нафтогаз Украины" в рамках годового тарифного плана "Фиксированный" и в дальнейшем будет поставлять голубое топливо населению по неизменной цене – 7,96 гривны за кубометр.

Какие цены установили другие поставщики

"ЕРУ Людей" – 7,70 грн за кубометр;

"ЭРУ Трейдинг" — 8,46 грн за кубометр;

"ТАС Энерджи Краина" – 8,42 грн за кубометр;

"Галнафтогаз" (официальный дилер "ОККО Контракт") – 9,99 грн за кубометр;

"Львовэнергосбыт" — 8,20 грн за кубометр;

"Свитлогаз" – 9,99 грн за кубометр.

Большинство небольших поставщиков также зафиксировали свои цены на годовом уровне, поэтому резких колебаний в счетах за потребленный газ для подавляющего большинства граждан не ожидается.

Стоит напомнить, что до полномасштабного вторжения Украина продемонстрировала существенный прогресс в реформировании газового рынка. Тогда "Нафтогаз" обслуживал лишь около 10 % населения, потребители могли свободно выбирать поставщика и тарифные планы среди десятков частных компаний. Сейчас ситуация полностью монополизирована: госкомпания обеспечивает топливом 98% домохозяйств, а ценообразование жестко контролируется правительственными решениями.

Как ранее писал OBOZ.UA, в ближайшее время в Украине повысят тарифы на воду в целом ряде населенных пунктов. При этом в некоторых городах рост составит более 200%. В Украине дорожают все составляющие тарифа на воду. В частности, электроэнергия, топливо, зарплаты работников, ремонтные работы и т. д. Например, в "Винницаоблводоканале" на своем сайте заявили, что стоимость электроэнергии для предприятия взлетела более чем в 5 раз, а тарифы на её передачу и распределение выросли втрое.

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