Объявлен график отключений света на 20 июля: когда задействуют самый жесткий режим
В Украине завтра, 20 июля, будут почти круглосуточно применяться меры по ограничению потребления электроэнергии. Исключением станет только временный промежуток с 02:00 до 05:00 – в это время отключений не будет. Впрочем, в целом, ситуация будет намного лучше, чем в предыдущие несколько дней, когда круглосуточно отключали свет сразу нескольким очередям потребителей.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили:
- с 13:00 до 24:00 будут действовать две очереди отключений;
- в другие часы суток будет применена одна очередь отключений.
Следует понимать: чем больше очередей, тем больше будет часов без света.Так, существует условное соотношение количества очередей отключений света с количеством часов без него. В частности:
- 1 очередь графиков означает 4 часа отключений в сутки (суммарно из 24 часов);
- 2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;
- 3 очереди – 12 часов без света в сутки;
- 4 очереди – до 16 часов ограничений в сутки.
В то же время, разные облэнерго по-разному распределяют это время между своими потребителями. Например, у ДТЭК (Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Донецкая области) существуют т.н. светло-серые зоны в графиках. Когда объявлено о применении 1-2 очередей, свет в них есть. А когда 3 и более очередей – света нет. В темно-серых зонах отключения есть всегда, покуда действуют графики.
В других регионах системы различаются. Чаще всего облэнерго просто обновляют графики каждые сутки или даже в течение дня. Следить за такими обновлениями нужно на официальных ресурсах самих облэнерго:
В августе света будет больше
В свою очередь, председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил: в августе будет больше генерации, чем в июле. Причина – выход из ремонтов энергоблоков, разных видов электростанций.
"Мы видим график выхода из ремонтов энергоблоков, разных видов электростанций. В августе будет больше генерации, чем, к примеру, в июле. Также большую роль играет жара и то, будет ли она спадать. Ведь это влияет как на наше потребление, так и на импорт из Европы, потому что там сейчас тоже есть проблемы с нехваткой электроэнергии. Если жара спадет в Украине и Европе, это позволит привлекать больше электроэнергии с европейского направления", – говорится в сообщении.
При этом он подчеркнул: в целом в энергетике Украины ожидается улучшение ситуации – настолько, что не исключается уменьшение продолжительности отключений. Однако для этого нужно, в частности, отсутствие "интенсивных и успешных для россиян обстрелов".
Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что осенью в Украине могут отменить плановые отключения электроэнергии. Т.е. графики применяться не будут. Однако это станет возможным только при выполнении ряда условий – в частности, отсутствия новых атак России по украинской энергосистеме.
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