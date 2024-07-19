Объявлен график отключений света на 20 июля: когда задействуют самый жесткий режим

В Украине завтра, 20 июля, будут почти круглосуточно применяться меры по ограничению потребления электроэнергии. Исключением станет только временный промежуток с 02:00 до 05:00 – в это время отключений не будет. Впрочем, в целом, ситуация будет намного лучше, чем в предыдущие несколько дней, когда круглосуточно отключали свет сразу нескольким очередям потребителей.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили:

с 13:00 до 24:00 будут действовать две очереди отключений;

в другие часы суток будет применена одна очередь отключений.

Следует понимать: чем больше очередей, тем больше будет часов без света.Так, существует условное соотношение количества очередей отключений света с количеством часов без него. В частности:

1 очередь графиков означает 4 часа отключений в сутки (суммарно из 24 часов);

2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;

3 очереди – 12 часов без света в сутки;

4 очереди – до 16 часов ограничений в сутки.

В то же время, разные облэнерго по-разному распределяют это время между своими потребителями. Например, у ДТЭК (Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Донецкая области) существуют т.н. светло-серые зоны в графиках. Когда объявлено о применении 1-2 очередей, свет в них есть. А когда 3 и более очередей – света нет. В темно-серых зонах отключения есть всегда, покуда действуют графики.

В других регионах системы различаются. Чаще всего облэнерго просто обновляют графики каждые сутки или даже в течение дня. Следить за такими обновлениями нужно на официальных ресурсах самих облэнерго:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

В августе света будет больше

В свою очередь, председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил: в августе будет больше генерации, чем в июле. Причина – выход из ремонтов энергоблоков, разных видов электростанций.

"Мы видим график выхода из ремонтов энергоблоков, разных видов электростанций. В августе будет больше генерации, чем, к примеру, в июле. Также большую роль играет жара и то, будет ли она спадать. Ведь это влияет как на наше потребление, так и на импорт из Европы, потому что там сейчас тоже есть проблемы с нехваткой электроэнергии. Если жара спадет в Украине и Европе, это позволит привлекать больше электроэнергии с европейского направления", – говорится в сообщении.

При этом он подчеркнул: в целом в энергетике Украины ожидается улучшение ситуации – настолько, что не исключается уменьшение продолжительности отключений. Однако для этого нужно, в частности, отсутствие "интенсивных и успешных для россиян обстрелов".

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что осенью в Украине могут отменить плановые отключения электроэнергии. Т.е. графики применяться не будут. Однако это станет возможным только при выполнении ряда условий – в частности, отсутствия новых атак России по украинской энергосистеме.

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