Обесточено больше 600 населенных пунктов: какая ситуация в энергосистеме Украины 3 января

В Украине в среду, 3 января, из-за непогоды и боевых действий обесточено 610 населенных пунктов. Однако если речь идет об аварийных отключениях света, то ограничение электроснабжения не применяется ни в одной из областей.

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Из-за неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер, снегопады и оледенения) остаются без напряжения потребители в Харьковской и Донецкой областях. В результате боевых действий и по техническим причинам без света – 446 населенных пунктов, информирует пресс-служба Минэнерго.

При этом введение графиков отключений бытовых потребителей не предусматривается.

Донетчина

Из-за непогоды на утро нет света в 156 населенных пунктах (30 888 потребителей). В свою очередь из-за обстрелов было обесточено 72 населенных пункта (31 232 потребителя).

Заживлено 40 населенных пунктов (около 29 тысяч абонентов). Возобновлена подача газа для 35 потребителей.

Харьковщина

Из-за боевых действий остаются без напряжения 68 населенных пунктов (16 369 абонентов). Из-за непогоды обесточены 8 населенных пунктов, из которых 2 частично (3945 потребителей).

Возобновлена подача газа для 435 потребителей, оставшихся без газоснабжения за прошедшие сутки.

Днепропетровщина

Из-за боевых действий в области за сутки обесточивался 231 потребитель. На утро света нет у 89 абонентов. Продолжаются восстановительные работы.

Запорожская область

По технологическим причинам было обесточено 5 населённых пунктов (338 абонентов). Потребители уже заживлены, линии восстановлены.

В области остаются обесточенными из-за боевых действий 63 населенных пункта (почти 26 тысяч абонентов).

Сумщина

По технологическим причинам нет света в 5 населенных пунктах (631 потребитель). Из-за обстрелов обесточены 63 населенных пункта, из которых 16 частично (3094 потребителя). Продолжается устранение повреждений.

Херсонщина

Ночью в Херсоне снова были обстрелы. Повреждена подстанция, отключено 12 067 точек учета. Всего из-за обстрелов в городе отключено 26 069 точек учета.

Также в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС в Херсоне остаются отключенными 746 точек учета. По области из-за боевых действий без света – 45 населенных пунктов (почти 26 тысяч точек учета).

Черниговщина

Из-за обстрелов отключены 19 населенных пунктов, 7 из которых частично (1275 точек учета). Из-за технологических нарушений света нет в 4 населенных пунктах (1270 абонентов). Продолжаются восстановительные работы.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, украинцам рекомендовано иметь некоторые вещи на случай отключений электроэнергии. Среди них, в частности, свечи и фонарики с запасом батарей. Лучше всего иметь несколько свечей разных размеров и фонариков на батарейках.

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