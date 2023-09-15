"Нужно быть готовыми к худшему": украинцам рассказали, что нужно сделать до начала зимы

Если Россия не будет атаковать объекты украинской энергетики этой зимой, есть шанс пройти отопительный сезон без отключений света. Однако обстрелы могут изменить ситуацию, потому "Укрэнерго" готовится к любым сценариям, в том числе самым негативным. Бытовым же потребителям советуют проверить свои генераторы и повербанки, а если их нет – то приобрести, а также узнать, где находятся ближайшие пункты несокрушимости.

Об этом заявил председатель "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. "Если брать сценарий без атак, мы понимаем, каким образом покрывать увеличенное зимнее потребление. Но обстрелы могут сильно переформатировать ситуацию. Мы должны быть готовы к худшим сценариям – повторение прошлогодних ракетных и дроновых атак против именно энергосистемы", – отметил он

В частности, энергетики уже готовят резервные схемы питания потребителей. Кроме того, они продолжают заказывать оборудование, чтобы в случае его повреждения "получать из-за границы новые автотрансформаторы, не дожидаясь 8-9 месяцев как в прошлом году".

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"С ноября будет похолодание и, соответственно, рост потребления. Его можно смягчить, потребляя электроэнергию более экономно. Мы об этом много говорили. Второе, это подготовка в бытовом плане – проверить генераторы и накопители электроэнергии. По возможности утеплить жилье и узнать где поблизости есть пункт несокрушимости. Простые вещи, которые помогут чувствовать себя более уверенно. Не факт, что обстрелы будут такими же массированными, как в прошлом году, но готовыми нужно быть к худшему", – подчеркнул Кудрицкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине разработали графики отключений электроэнергии, которые могут применяться с 1 октября. Но это не означает, что с указанной даты украинцам обязательно начнут отключать свет. Графики введут в действие только в случае новых атак РФ на энергоинфраструктуру.

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