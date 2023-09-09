Графики отключения электроэнергии в Украине: какими они будут

В Украине графики отключений в большинстве регионов уже разработали. Далеко не факт, что их будут применять, однако примерное понимание, как долго может длиться отключения, есть. К примеру, во Львовской области их введут с 1 октября (действовать они начнут только по распоряжению "Укрэнерго" и при необходимости сократить потребление).

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При этом продолжительность отключений может составлять до двух часов подряд и до четырех часов в сутки. Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.

В Полтавской области, как отмечают в облгосадминистрации, может быть шесть очередей отключения света.Также графики аварийных и плановых отключений уже разработали в "Винницаоблэнерго". Программу обесточивания потребителей в предприятии называют "справедливой и недискриминационной". Что касается продолжительности обесточивания, то их периодичность может колебаться от 2 до 4 часов с подачей электроэнергии от 4 до 2 часов соответственно.

Такая же ситуация – во всех регионах. Спикер "Львовоблэнерго" Галина Петрушка на своей странице в Facebook подтвердила, что компания проводит информирование потребителей о принадлежности к группам в графиках отключений.

"Есть распоряжение министерства, все должны подготовить графики и проинформировать о них потребителей. Но это не значит, что с 1 октября начнутся отключения. Много факторов: температура, ситуация с генерацией, российские атаки...Вам сейчас никто не скажет точно, что будет", – рассказывает OBOZREVATEL собеседник в правительстве.

Как подготовиться к отключению электроэнергии? Действуют все те же правила. Если вы давно не проверяли проводку, стоит обратиться к электрику. Перепады в напряжении могут привести к новым проблемам. Кроме того, стоит установить реле напряжения. Если щиток находится внутри квартиры, то реле можно установить индивидуально (как и стабилизатор напряжения). Принцип работы реле позволяет при резком падении или росте напряжения отключать подачу тока до стабилизации. Техника не получает "вредный" ток.

Помогут также пауэрбанки, аккумуляторные системы, генераторы (если есть техническая возможность для установки). Стоит также сделать запас воды (питьевой и технической) на случай, если в результате отключения электроэнергии также возникнут проблемы с водоснабжением.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Минэнерго объяснило причины подорожания электроэнергии в Украине. Ведомству нужно готовиться к новым ракетным атакам на объекты энергоструктуры.

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