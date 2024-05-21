Новый график отключений света в Харькове и области: как узнать, когда не будет электричества

В Харькове и Харьковской области с 21 мая обновили график отключений света. Новое расписание будет действовать по 25 мая включительно. Ожидаемая продолжительность плановых отключений – по 3-4 часа в сутки.

Об этом сообщили в "Харьковоблэнерго". При этом следует учитывать, что 21 мая график не применяется с 11:00 до 17:00.

Потребители на Харьковщине разделены на 12 групп отключений. Для каждой предусмотрено по одному отключению в день продолжительностью от 3 до 4 часов.

В графике есть цветовые обозначения. Значение цветов таково:

красным выделены часы без света;

выделены часы без света; желтым – часы, в которые электроэнергия может исчезнуть из-за оперативных переключений;

– часы, в которые электроэнергия может исчезнуть из-за оперативных переключений; зеленым обозначен период, в который свет будет (при отсутствии аварий и других проблем).

Узнать, к какой группе относится тот или иной адрес, можно в документе. Кроме того, есть возможность узнать, есть ли свет по конкретному адресу – в специальном разделе на сайте "Харьковоблэнерго".

График отключений света в Харькове: список групп по адресам

Напомним, 21 мая в Украине графики отключения электроэнергии будут действовать уже не весь день, как планировалось ранее. Так, с 11:00 до 17:00 ограничения отменяются во всех регионах.

Смягчение графиков стало возможным благодаря уменьшению облачности, объяснили в "Укрэнерго". Ясная погода позволила увеличить производство электроэнергии на солнечных электростанциях. Соответственно, дефицит в энергосистеме снизился.

Как сообщал OBOZ.UA, для украинского бизнеса с 1 июня будут действовать новые предельные цены на электроэнергию. Соответствующее решение принял регулятор.

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