Тариф на электроэнергию существенно вырастет уже с 1 июня: сколько будет платить бизнес

Для украинского бизнеса с 1 июня будут действовать новые предельные цены на электроэнергию – соответствующее решение принял регулятор. В частности, на рынке в сутки вперед (РСВ) и внутрисуточном рынке (ВСР) в вечерние часы – с 17:00 до 23:00 – цены установили на уровне 9000 грн/МВт*час (предыдущая цена – 7500 грн/МВт*час).

Об этом сообщили в Национальной комиссии, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Согласно ее решению, минимальная предельная цена определяется на уровне 10 грн/МВт*час.

В целом же, отмечается, с 1 июня на РСВ и ВСР будут действовать максимальные предельные цены 5 600 грн/МВт*час для периодов:

с 00:00 до 07:00 (предыдущая цена – 3000 грн/МВт*час);

с 11:00 до 17:00 (осталось без изменений).

Предельная цена для временного промежутка с 07:00 до 11:00 и с 23:00 до 24:00 – 6900 грн/МВт*час. Предыдущая цена:

с 07:00 до 08:00 – 5600 грн/МВт*час;

с 08:00 до 11:00 осталось без изменений;

с 23:00 до 00:00 – 3000 грн/МВт*час.

В вечерние часы – с 17:00 до 23:00 – цена установлена на уровне 9 000 грн/МВт*час. Предыдущая – 7500 грн/МВт*час.

В то же время, на балансирующем рынке минимальная предельная цена установлена на уровне 0,01 грн/МВт*час. При этом, с 00:00 до 07:00 – на уровне 6600 грн/мВтч (предыдущая – 4000 грн/МВт*час).

В период с 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 цены составят 8 250 грн/МВт*час. Таким образом:

для временного промежутка с 07:00 до 17:00 цена осталась без изменений;

с 23:00 до 00:00 – предел цены повысился с 4 000 грн/МВт*час.

Для временного промежутка с 17:00 до 23:00 была установлена цена 10 000 грн/МВт*час. Предел цены повысился с 8 250 грн/МВт*час.

Впрочем, следует помнить, что помимо рыночной цены, которая определяется ежесуточно, в структуру тарифа для бизнеса также входят тарифы оператора системы передачи и операторов системы распределения, а также стоимость услуг поставщика. Поэтому конечный тариф будет выше и может отличаться в зависимости от региона.

Тариф на свет для украинцев также могут повысить уже с 1 июня

Ранее же первый зампредседателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко ("Батькивщина") сообщил, что повысить тариф на электроэнергию для украинцев могут уже в ближайшее время. Ожидается, что это может произойти уже с 1 июня, а цену увеличат до 3,5-4 грн/кВт*ч.

"Правительство реально готовит повышение цены на электроэнергию для населения. Мой прогноз – это произойдет с 1 июня. Я знаю, что обсуждается цена в диапазоне 3,5-4 грн/кВт*ч", – говорится в сообщении.

При этом он напомнил: текущий тариф – льготный. Т.е. украинцы платят за электричество по цене ниже рыночной.

В настоящее время в Украине действует тариф 2,64 грн/кВт*ч. Таким образом, за май семья из трех человек, живущая в квартире с электроплитой и бойлером и потребляющая 300 кВт*ч электроэнергии в месяц, заплатит за свет 792 грн.

Если же тариф повысят до 3,5 грн/кВт*ч, такая же семья при том же объеме потребления будет платить уже 1 050 грн. Это на 258 грн больше.

В случае повышения тарифа до 4 грн/кВт*ч сумма в платежке составит уже 1200 грн. Т.е. придется заплатить на 402 грн больше, чем сейчас.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Госэнергонадзора Руслан Слободян ранее сообщил, что повышение тарифа может пройти в несколько этапов. И в этом году может быть проведен лишь первый из них.

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