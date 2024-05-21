Отключения света в Украине отменили до вечера: какой теперь график. Все подробности

В Украине 21 мая графики отключения электроэнергии будут действовать уже не весь день, как планировалось ранее. Так, с 11:00 до 17:00 ограничения отменяются во всех регионах. Это значит, что вечерние отключения по графикам начнут действовать после 17 вечера, свет будут выключать в тех регионах, которые превысят лимиты.

Об этом сообщили в "Укрэнерго". "Сегодня с 00:00 до 11:00 во всех регионах Украины для промышленных и бытовых потребителей действовали графики почасовых отключений. Сейчас с 11:00 до 17:00 диспетчерский центр "Укрэнерго" отменил ограничение потребления во всех областях. Это стало возможным благодаря уменьшению облачности во всех регионах", – заявили энергетики.

Ясная погода позволила увеличить производство электроэнергии на солнечных электростанциях. Соответственно, дефицит в энергосистеме снизился. Кроме того, украинская энергосистема получает избыток тока из Польши.

"По возможности перенесите запланированные на вечер или на ночь пользование энергоемкими приборами на эти дневные часы. Вечером графики почасовых отключений будут действовать во всех регионах Украины для промышленных и бытовых потребителей с 17:00 до 24:00", – предупредили в "Укрэнерго".

"Укрэнерго" и облэнерго называют разные часы отключений света: что делать

Если во время действия плановых отключений света "Укрэнерго" и местные облэнерго (например, ДТЭК) указывают разные часы применения графиков для украинцев, данные от облэнерго более приоритетны для потребителей. Это связано с тем, что "Укрэнерго" не составляет расписания отключений для конкретных областей, а лишь объявляет о самих ограничениях.

"Графики почасовых отключений могут быть использованы для понижения уровня потребления при превышении определенных лимитов размеров для каждой области. Диспетчерский центр "Укрэнерго" доводит эти лимиты накануне каждого облэнерго. Если область потребляет в пределах доказанного лимита, обесточивание потребителей может не применяться", – объяснили в "Укрэнерго".

Если же лимит превышен, обесточивание будет происходить по опубликованному облэнерго графику. Узнать этот график можно на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях и в чат-ботах.

График отключений света для каждой области

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ua/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графіки-погодинних-стабілізаційних/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ua/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/uk/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, для украинского бизнеса с 1 июня будут действовать новые предельные цены на электроэнергию. Соответствующее решение принял регулятор.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!