Некоторым украинцам придется платить за свет больше: какая причина

Бытовым потребителям электроэнергии могут выставить счет по коммерческому тарифу, если они используют электроэнергию для коммерческих нужд без соответствующего договора. Выявленные нарушения после 1 июля приведут к перерасчету стоимости потребленной электроэнергии за предыдущий период по коммерческому тарифу.

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Об этом сообщает "Волыньоблэнерго". Некоторые бытовые потребители электроэнергии могут неожиданно получить счет, что значительно превысит привычную сумму. Это возможно, если энергетики выявят нарушение использования электроэнергии.

Бытовой потребитель не имеет права использовать электроэнергию на коммерческие нужды без заключения соответствующего договора с оператором системы распределения и поставщиком. Это считается нарушением и может привести к значительным финансовым затратам. К неприятностям следует готовиться в случае самопроизвольного использования света для следующих нужд:

предпринимательская, хозяйственная и независимая профессиональная деятельность;

предоставление платных услуг;

осуществление нотариальной деятельности, деятельности дата-центров, центров обработки данных, майнинга;

деятельности дата-центров, центров обработки данных, майнинга; предоставление других платных услуг, в частности, в сфере сельского или зеленого туризма.

В случае выявления нарушений стоимость потребленной электроэнергии будет перечислена по коммерческому тарифу. "Если после 1 июля у потребителя выявят нарушения, стоимость фактически потребленной им электроэнергии за предыдущий период перечислят по соответствующему коммерческому тарифу ", - предупредили в облэнерго.

Новации действуют согласно изменениям Правил розничного рынка электрической энергии. Во избежание неприятностей потребителям рекомендовано перезаключить договоры в центрах обслуживания клиентов или в филиалах.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине проверят газовое оборудование во всех квартирах и домах. Это позволит избежать утечки или обнаружить и ликвидировать ее. В некоторых случаях из-за нарушений в квартирах могут отключить голубое топливо.

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