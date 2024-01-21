Некоторым украинцам могут "отрезать" электроэнергию за чужие долги: как обезопасить себя

При покупке квартиры на вторичном рынке можно столкнуться с тем, что ее предыдущий собственник оказался недобросовестным и умолчал о долгах за электроэнергию. Что в будущем для новых владельцев может обернуться серьезными проблемами – в частности, отключением света. Поэтому покупая неновое жилье, следует всегда проверять состояние лицевого счета предыдущего владельца.

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Об этом рассказали в энергетической компании YASNO. Там отметили: также следует обязательно переоформить лицевой счет на себя. При чем, даже если квартира не покупается, а каким-либо образом достается от родственников.

"Только так вы получите всю информацию о начислениях, долгах и оплатах. А также избежите отключения за долги, о которых могли и не догадываться", – говорится в сообщении.

Как переоформить счет

Для самого же переоформления лицевого счета следует выполнить ряд действий. В частности:

обратиться к оператору системы распределения, который обслуживает дом;

оставить соответствующую заявку у поставщика.

Украинцев будут отрезать от электроэнергии

В целом же, за время полномасштабной войны в Украине значительно выросли долги за коммуналку. Ситуация достигла таких масштабов, что Кабмину пришлось разрешить коммунальным предприятиям отключать услуги по долгам – в т.ч., электроэнергию.

Такие правила предусматривает постановление Кабинета министров №1405 от 29 декабря 2023 года. В частности, в конце 2023 года правительство сняло мораторий на прекращение предоставления услуг ЖКХ должникам, проживающим:

на неоккупированных территориях;

там, где не идут активные боевые действия.

Кроме того, еще в октябре 2023-го Минэнергетики отменило действие своего указа от 13 апреля 2022 года, запрещавшего и обеспечивающего особые требования по отключению потребителей, без согласования соответствующей военной администрации на административной территории расположения объектов потребителей, относящихся к критической инфраструктуре.

"В случае неуплаты или уплаты электроэнергии в неполном объеме населением... возможно осуществлять отключение электроснабжения. ...В случае невыполнения договорных обязательств "Винницаоблэнерго" как оператор системы распределения, согласно требованиям, вынуждено будет провести отключение электроснабжения", – предупредили в "Винницаоблэнерго". Те же правила касаются и других облэнерго.

Как сообщал OBOZ.UA, за долги украинцев будут "отрезать" и от газа. Применять такие меры уже готовятся как минимум на Полтавщине.

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