Украинцев предупредили, что будут "отрезать" газ: кого затронет

Имеющих долги за коммуналку украинцев будут "отрезать" не только от электроэнергии, но и от газа. Применять такие меры уже готовятся, по крайней мере, в Полтавской области.

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В частности, в "Кременчукгазе" заявили, что запустить процедуру отключения должников от подачи газа планируют уже в феврале, передает "Кременчугский Телеграф". В компании отметили: дело в том, что долг потребителей за распределение газа достиг критических показателей.

"У нас таких долгов по распределению газа, как за последние 2 года, никогда не было. Если на начало 2022 года долг населения был меньше миллиона гривен, то сейчас это почти 12 млн грн. Процент уплаты населения достаточно высок – это около 75%, но 25% накопили такие долги", – рассказали в "Кременчукгазе".

При этом там подчеркнули: долги за газ абоненты компании накопили сравнительно небольшие. Так, самые высокие суммы задолженности составляют 3-4 тыс. грн с абонента.

Как будут отключать газ

Впрочем, "отрезать" должников от газа будут не сразу. Сначала им будут присылать сообщения о задолженности. Ожидается, что делать это начнут уже в феврале.

"Мы будем реализовывать все, что предполагает отмену моратория на отключение должников. ... Есть срок, в который потребитель должен отреагировать либо погасить задолженность, либо обратиться за реструктуризацией. Каждый случай будем рассматривать индивидуально. Если не будет реакции от потребителей, будем их отключать", – рассказали в компании.

Свет украинцам "отрезать" будут тоже

Отключать украинцев от услуг ЖКГ разрешает постановление Кабинета министров №1405 от 29 декабря 2023 года. Так, в конце 2023 года правительство сняло мораторий на прекращение предоставления услуг ЖКХ должникам, проживающим:

на неоккупированных территориях;

там, где не идут активные боевые действия.

Кроме того, еще в октябре 2023-го Минэнергетики отменило действие своего указа от 13 апреля 2022 года, запрещавшего и обеспечивающего особые требования по отключению потребителей, без согласования соответствующей военной администрации на административной территории расположения объектов потребителей, относящихся к критической инфраструктуре.

В связи с этим, украинцев уже предупредили, что за долги их будут "отрезать" от энергоснабжегния.

"В случае неуплаты или уплаты электроэнергии в неполном объеме населением... возможно осуществлять отключение электроснабжения. ...В случае невыполнения договорных обязательств "Винницаоблэнерго" как оператор системы распределения, согласно требованиям, вынуждено будет провести отключение электроснабжения", – предупредили в "Винницаоблэнерго". Те же правила касаются и других облэнерго.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, некоторые недобросовестные собственники квартир продают свое жилье, умалчивая о долгах за электроэнергию. Поэтому, чтобы избежать проблем при покупке недвижимости – в частности, отключения света, – нужно всегда проверять состояние лицевого счета предыдущего владельца.

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