Как переселенцам в Украине оформить субсидию: куда обращаться и какие документы нужно

В Украине внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые не зарегистрированы, но фактически проживают в жилом помещении без заключения договора аренды, могут получать субсидию. Заявку на оформление можно оформить в электронном виде.

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Для получения денег к заявлению о назначении субсидии необходимо добавить документы, подтверждающие проживание по фактическому адресу домохозяйства (справка о взятии на учет внутри перемещенного лица). Об этом говорится в заявлении Минсоцполитики.

Куда обращаться за оформлением субсидии?

Уполномоченное должностное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориального общества;

центр предоставления административных услуг (ЦНАП);

сервисный центр Пенсионного фонда.

Жилищную субсидию можно оформить в электронной форме, выбрав один из сервисов:

портал "Дія";

веб-портал электронных услуг ПФУ;

мобильное приложение Пенсионного фонда Украины. Загрузить его можно для Android и IOS.

Какие документы необходимы для получения субсидии?

1. Заявление о назначении субсидии.

2. Декларация о доходах и расходах, в которой, в частности, декларируется состав домохозяйства.

3. Паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП).

4. Справка о ВПЛ.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, размер субсидии в Украине в 2023 году по-прежнему зависит от доходов в семье, ее совместного имущества и благосостояния. По сути, получить помощь могут только те семьи, в которых плата за услуги ЖКХ окажется выше определенного для них обязательного платежа.

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