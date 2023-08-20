Как переселенцам в Украине оформить субсидию: куда обращаться и какие документы нужно
В Украине внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые не зарегистрированы, но фактически проживают в жилом помещении без заключения договора аренды, могут получать субсидию. Заявку на оформление можно оформить в электронном виде.
Для получения денег к заявлению о назначении субсидии необходимо добавить документы, подтверждающие проживание по фактическому адресу домохозяйства (справка о взятии на учет внутри перемещенного лица). Об этом говорится в заявлении Минсоцполитики.
Куда обращаться за оформлением субсидии?
- Уполномоченное должностное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориального общества;
- центр предоставления административных услуг (ЦНАП);
- сервисный центр Пенсионного фонда.
Жилищную субсидию можно оформить в электронной форме, выбрав один из сервисов:
- портал "Дія";
- веб-портал электронных услуг ПФУ;
- мобильное приложение Пенсионного фонда Украины. Загрузить его можно для Android и IOS.
Какие документы необходимы для получения субсидии?
1. Заявление о назначении субсидии.
2. Декларация о доходах и расходах, в которой, в частности, декларируется состав домохозяйства.
3. Паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП).
4. Справка о ВПЛ.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, размер субсидии в Украине в 2023 году по-прежнему зависит от доходов в семье, ее совместного имущества и благосостояния. По сути, получить помощь могут только те семьи, в которых плата за услуги ЖКХ окажется выше определенного для них обязательного платежа.
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