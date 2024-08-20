Некоторые пенсионеры могут не платить за коммуналку: кого касается и как подать заявление

Пенсионеры, работавшие в определенных профессиях в сельской местности, могут получить 100% скидку на оплату коммунальных услуг, если их среднемесячный доход не превышает 4240 гривен. Для этого необходимо предоставить соответствующие документы в Пенсионный фонд.

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OBOZ.UA разобрался, кто из пенсионеров может не платить за коммунальные услуги. Согласно законодательству, определенные категории пенсионеров, проживающих в сельской местности или поселках городского типа, могут получить 100% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также приобретение твердого топлива и сжиженного газа. К таким категориям относятся:

педагогические работники , работавшие в образовательных учреждениях;

, работавшие в образовательных учреждениях; медицинские и фармацевтические работники , оказывавшие медицинские услуги в сельской местности;

, оказывавшие медицинские услуги в сельской местности; специалисты по защите растений , работавших в аграрном секторе;

, работавших в аграрном секторе; работники музеев и библиотек , обеспечивавших культурное развитие общин;

, обеспечивавших культурное развитие общин; работники государственных и коммунальных учреждений культуры и учебных заведений в сфере культуры.

Условия получения льготы

Чтобы получить право на 100% скидку на оплату коммунальных услуг, пенсионеры должны удовлетворять определенным критериям. А именно:

место жительства: льгота предоставляется только тем, кто продолжает проживать в сельской местности или поселках городского типа после ухода на пенсию;

льгота предоставляется только тем, кто продолжает проживать в сельской местности или поселках городского типа после ухода на пенсию; стаж работы: нужно иметь не менее трех лет стажа на должностях, дающих право на льготу, и работать на этих должностях до момента выхода на пенсию;

нужно иметь не менее трех лет стажа на должностях, дающих право на льготу, и работать на этих должностях до момента выхода на пенсию; доход: среднемесячный доход семьи пенсионера за последние шесть месяцев не должен превышать величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу. В 2024 году этот показатель составляет 4 240 гривен на одного человека. Если доход превышает этот показатель, пенсионер не сможет получить льготы, но может обратиться за жилищной субсидией.

На какие услуги распространяется льгота

Льгота охватывает широкий спектр жилищно-коммунальных услуг. В частности:

оплату жилья (квартирная плата, содержание домов и придомовых территорий);

(квартирная плата, содержание домов и придомовых территорий); коммунальные услуги, такие как снабжение холодной и горячей водой, водоотвод, теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, отопление, вывоз бытовых отходов;

такие как снабжение холодной и горячей водой, водоотвод, теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, отопление, вывоз бытовых отходов; приобретение твердого топлива и сжиженного газа для бытовых нужд.

Как оформить льготу

Чтобы воспользоваться льготой, необходимо пройти несколько этапов. А именно:

Сбор документов:

заявление на предоставление льгот: его можно получить и заполнить в местных отделениях Пенсионного фонда или скачать с официального сайта;

его можно получить и заполнить в местных отделениях Пенсионного фонда или скачать с официального сайта; документы, подтверждающие проживание в сельской местности: это может быть справка с места жительства, выданная местной администрацией или сельским советом;

это может быть справка с места жительства, выданная местной администрацией или сельским советом; справка о праве на льготу: ее можно получить в отделах образования, здравоохранения, культуры, райгосадминистрации или от администрации учреждения, где работал пенсионер;

Подача документов:

лично: в сервисных центрах Пенсионного фонда Украины, в центрах предоставления административных услуг (ЦНАП) или через уполномоченные должностные лица исполнительных органов местных советов;

в сервисных центрах Пенсионного фонда Украины, в центрах предоставления административных услуг (ЦНАП) или через уполномоченные должностные лица исполнительных органов местных советов; почтой: в адрес соответствующего органа Пенсионного фонда;

в адрес соответствующего органа Пенсионного фонда; онлайн: через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или через портал Дія.

Льгота предоставляется на 12 месяцев, начиная с месяца обращения, но не более чем до конца календарного года. Скидка на оплату коммунальных услуг действует только самому пенсионеру, другие члены семьи не могут пользоваться этой льготой.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам могут отказать в назначении субсидии из-за ошибок в документах или задолженности за коммунальные услуги, но эти проблемы можно решить. Для этого нужно исправить ошибки или погасить долг, что позволит получить пособие даже после первоначального отказа.

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