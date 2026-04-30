Некоторые из украинцев могут платить за газ меньше: поставщики обнародовали тарифы на май

В мае цены на газ для населения остаются стабильными, большинство украинцев платят 7,96 грн за куб от "Нафтогаз Украины", тогда как годовые тарифы других поставщиков колеблются от 7,96 до 9,99 грн. В то же время на рынке есть и переменные месячные предложения – от 8,46 грн до почти 30 грн за куб, но на них можно перейти только по собственному желанию.

Об этом пишет издание "ГазПравда". Сейчас на рынке газа для населения работают восемь компаний. Часть из них предлагает только годовые тарифы, которые являются основными для большинства украинцев, другие – дают возможность выбирать между фиксированной ценой на год и переменной ежемесячной.

Четыре поставщика остались исключительно на годовых тарифах, и их действие уже продлено без изменений как минимум до 30 апреля 2027 года. Потребители могут рассчитывать на фиксированную цену в течение целого года без риска сезонных колебаний.

По состоянию на май годовые тарифы колеблются в пределах от 7,96 грн до 9,99 грн за кубометр. Самую низкую цену традиционно предлагает "Нафтогаз Украины" – 7,96 грн за куб. Именно этот тариф является базовым для большинства домохозяйств.

Фактически рынок для населения остается высококонцентрированным. Около 98% бытовых потребителей – это более 12 миллионов домохозяйств являются клиентами "Нафтогаза" и пользуются именно его годовым предложением.

Еще четыре поставщика предлагают альтернативу – месячные переменные тарифы, которые формируются в зависимости от рыночных условий. В мае такие цены даже несколько снизились, однако остаются значительно более волатильными.

Диапазон месячных тарифов составляет от 8,46 грн до 29,20 грн за кубометр. То есть разница между самым дешевым и самым дорогим предложением может превышать трехкратный разрыв.

Название предприятия Базовое годовое предложение (грн/м³) Коммерческое предложение (май 2026, грн/м³) ТОВ "ГК "НЕФТЕГАЗ УКРАИНЫ" 7,96 ТОВ "ТЕРНОПИЛЬОБЛГАЗ СБЫТ" 7,96 ТОВ "ПРИКАРПАТ ЭНЕРГО ТРЕЙД" 7,98 ТОВ "ГАЛНАФТОГАЗ" ПП "ОККО КОНТРАКТ" 7,99 ТОВ "ЛЬВОВЭНЕРГОСБЫТ" 8,20 29,20 ТОВ "КИЕВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO) 8,46 8,46 ООО "ДНЕПРОВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO) 8,46 8,46 ООО "РИТЭЙЛ СЕРВИС" ТМ "СветлоГаз" 9,99 28,99

Несмотря на потенциально выгодные краткосрочные предложения, украинцы не спешат переходить на месячные тарифы. Причина проста – риск резкого роста цены.

Важно, что годовые тарифы являются базовыми по умолчанию и перейти на месячные можно только добровольно. Поставщики не имеют права самостоятельно менять тариф клиенту.

