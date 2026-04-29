Есть время только до 3 мая: что должны сделать все украинцы, чтобы не переплатить за свет

Для корректного расчета стоимости потребленной электроэнергии украинцам необходимо вовремя отчитаться перед энергокомпаниями. Отчетный период за апрель 2026 года длится с 29 апреля по 3 мая включительно. Своевременная передача показаний позволяет платить только за фактически использованные киловатт-часы. Если же пропустить сроки, возможны начисления по среднесуточному потреблению, которые часто превышают реальные расходы.

Видео дня

Особенно это касается владельцев двухзонных счетчиков. Здесь важно не только уложиться в установленные сроки, но и правильно передать данные, чтобы избежать ошибок в начислениях. Когда и как это делать корректно, разобрался OBOZ.UA на основе разъяснений энергокомпаний.

Когда подавать показатели света: ключевые даты

Для всех категорий бытовых потребителей установлен единый алгоритм: данные фиксируются в последние два дня текущего месяца и в течение первых трех дней следующего. Когда передавать показатели за свет в этот период:

29 и 30 апреля 2026 года;

1, 2 и 3 мая 2026 года.

Переданные после 3 мая цифры будут учтены только в следующем отчетном месяце. После обработки данных оператор передает их поставщику для подготовки платежных документов.

Если информация поступает слишком рано или с опозданием, система автоматически формирует счет на основе предыдущего среднего потребления. Такие данные не отражают реальную ситуацию.

Как передать показания счетчика света: инструкция для двухзонных приборов

Наибольшее количество ошибок фиксируют в отчетах владельцев двухтарифных счетчиков "день – ночь". Неправильное снятие данных может привести к некорректным суммам в квитанциях или возникновению задолженности.

Чтобы правильно передать показатели электроэнергии, необходимо отдельно зафиксировать данные для разных временных промежутков:

дневной тариф действует с 7:00 до 23:00;

ночной тариф – с 23:00 до 7:00.

Дисплей прибора обычно меняет индикацию примерно каждые 10 секунд. Маркировка зон зависит от модели счетчика, однако чаще всего встречаются следующие коды:

T1 (E1, T11 или 1.8.1) – дневной период;

T2 (E2, T12 или 1.8.2) – ночной период.

При использовании других обозначений расшифровку следует искать в технической документации прибора. При фиксации данных записываются только цифры до запятой.

Важно учитывать, что суммировать значения "дня" и "ночи" не нужно. Их следует вносить в разные графы в личном кабинете потребителя. Если в квартире установлена система АСКУЭ, данные передаются автоматически, в других случаях это делается вручную.

Показатели в пустых квартирах

Существует ошибочное убеждение, что при отсутствии потребления отчитываться не нужно. На самом же деле, если данные не поступают, энергокомпания автоматически рассчитывает объем потребления по средним показателям прошлых периодов.

Чтобы избежать лишних начислений, потребителям предлагают два варианта:

Подать официальное заявление о временном прекращении поставок электричества.

Ежемесячно дублировать последние зафиксированные показатели, даже если они не изменились.

Как передать показатели за свет: доступные способы

Передать данные можно дистанционно с помощью нескольких удобных инструментов:

Личный кабинет на официальном сайте оператора системы распределения.

Контакт-центры энергокомпаний.

Специализированные чат-боты в мессенджерах Viber, Telegram или Facebook Messenger.

Электронная почта.

Тарифы на электроэнергию в 2026 году

В Украине продолжает действовать фиксированная цена на электричество для населения на уровне 4,32 грн за 1 кВт-ч. Этот тариф закреплен правительственным постановлением как минимум до 31 октября 2026 года.

Для тех, кто пользуется двухзонными счетчиками, стоимость киловатт-часа в ночное время составляет 2,16 грн. Если в расчетах обнаружены аномальные суммы, энергетики советуют немедленно обращаться к оператору системы распределения для проведения сверки и коррекции данных.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!