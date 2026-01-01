Налоги для "ФОПов" выросли: сколько придется платить

В Украине с 1 января 2026-го выросли налоги для физлиц-предпринимателей (ФЛП), которые находятся на едином налоге. Рост связан с увеличением прожиточного минимума и минимальной зарплаты.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба (ГНС). Так, максимальный месячный размер единого налога с января составит:

ФЛП 1-й группы – 332,80 грн (не более 10 % прожиточного минимума);

ФЛП 2-й группы – 1 729,40 грн (не более 20 % минимальной зарплаты).

Военный сбор для ФЛП первой, второй и четвертой групп – 864,70 грн (10 % минимальной заработной платы).

Размеры ставок зависят от социальных показателей, установленных на 2026 год Законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2026 год":

прожиточный минимум для трудоспособных лиц – 3 328 грн;

минимальная заработная плата – 8 647 грн.

Именно от этих сумм рассчитываются ставки единого налога и размер военного сбора.

Единый налог

Согласно ст. 293 Налогового кодекса Украины, ставки устанавливаются:

для 1-й группы – в процентах от прожиточного минимума;

для 2-й группы – в процентах от минимальной зарплаты.

Фиксированные ставки налога устанавливают сельские, поселковые и городские советы, в зависимости от вида хозяйственной деятельности ФЛП, в расчете на календарный месяц.

Повышенная ставка 15 % применяется к доходам ФЛП 1-3-й групп в случае:

превышения предельного объема дохода (подпункты 1, 2 и 3 п. 291.4 ст. 291 НКУ);

получения дохода от осуществления деятельности, не указанного в реестре плательщиков единого налога;

применения иного способа расчетов, чем разрешенные НКУ (глава 1 раздела XIV НКУ);

осуществления запрещенных для упрощенной системы видов деятельности (кроме плательщиков единого налога третьей группы – электронных резидентов (е-резидентов);

осуществления ФЛП 1-й или 2-й групп деятельности, не предусмотренной для соответствующей группы (подпункт 1 или 2 п. 291.4 ст. 291 НКУ соответственно).

Военный сбор

Для ФЛП – плательщиков единого налога первой, второй и четвертой групп в 2026 году ставка составляет 10 % минимальной заработной платы, установленной на 1 января налогового (отчетного) года. Срок уплаты – ежемесячно, не позднее 20-го числа (включительно) текущего месяца.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на портале Дія возобновили предоставление услуги по закрытию физлица-предпринимателя (ФЛП). Теперь ФЛП могут прекратить свою деятельность даже в период недоступности Единого государственного реестра (ЕГР). Для этого нужно авторизоваться на портале.

