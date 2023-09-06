На сколько подготовлены украинские электросети, ТЭС и АЭС к зиме: в Минэнерго рассказали о ситуации

Украинские ТЭС подготовлены к следующей зиме всего на 30%. В свою очередь атомные электростанции готовы на 70%.

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При этом ситуация с электросетями лучше – они готовы на 98%. Об этом рассказала советница министра энергетики Лана Зеркаль во время эфира Business Breakfast от Forbes.

Зеркаль отметила, что некоторые поврежденные трансформаторы были отремонтированы или заменены. При этом все еще не началось строительство защитных сооружений от атак дронов.

"Агентство по восстановлению бралось строить большие саркофаги, однако там тоже все еще на начальном этапе", – отметила советница министра.

Зеркаль подчеркнула, что нужно ускориться с восстановлением объектов генерации, иначе Украине не пройти зиму без отключений электроэнергии. "План восстановления генерации выполнен на одну треть", – отметила она.

При этом есть еще некоторое время для подготовки. "У нас есть 45 дней. У правительства, у специалистов, у регулятора есть все возможности и инструменты, все риски нивелировать. А зима покажет, кто и где "наложил", – добавила советница министра энергетики.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине местные власти вместе с энергетическими компаниями разработали графики отключения электроэнергии. К примеру, во Львовской области их введут с 1 октября. При этом продолжительность отключений может составлять до двух часов подряд и четырех часов в сутки.

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