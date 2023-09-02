В Украине утвердили графики отключения электроэнергии: когда начнут действовать

В Украине местные власти вместе с энергетическими компаниями разработали графики отключения электроэнергия. К примеру, во Львовской области их введут с 1 октября. При этом продолжительность отключений может составлять до двух часов подряд и до четырех часов в сутки.

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Полтава

Как сообщил на своей странице в Telegram глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин, на Полтавщине может быть шесть очередей отключения света. Отметим, что речь идет о возможном дефиците. При этом каким он будет, станет известно только во время отопительного сезона.

"Разработаны графики отключений электроэнергии, рассчитанные на шесть очередей. И графики ограничения для промышленных потребителей. К работе готовы 12 модульных котельных. Работа продолжается. Врагу не удастся сломить нас!" – написал Лунин.

Винница

Графики аварийных и плановых отключений уже разработали в "Винницаоблэнерго". Применять их будут при дефиците генерации, авариях в различных операторах системных передач. Главная цель таких мер – предотвратить нарушение режима работы объединенной энергосистемы Украины, недопущение системных аварий.

Программу обесточивания потребителей в предприятии называют "справедливой и недискриминационной". Что касается продолжительности обесточивания, то их периодичность может колебаться от 2 до 4 часов с подачей электроэнергии от 4 до 2 часов соответственно.

Львов

С 1 октября во Львове введут графики отключения света. Так, спикер "Львовоблэнерго" Галина Петрушка на своей странице в Facebook подтвердила, что компания проводит информирование потребителей о принадлежности к группам в графиках отключений. Информируют потребителей, по словам Галины Петрушки, согласно приказу Министерства энергетики Украины от 14.02.2022 года.

Другие области

Графики отключения электроэнергии разработали и в других регионах. Они содержат шесть очередей и разрабатываются на случай дефицита тока. При этом разработка графиков не означает , что их обязательно будут использовать. Если дефицита электроэнергии не будет, графики применять не станут.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Минэнерго объяснило подорожание электроэнергии в Украине. Ведомству нужно готовиться к новым ракетным атакам на объекты энергоструктуры.

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