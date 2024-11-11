Украинцам раскрыли причину массовых отключений света: когда вернут электроэнергию

Экстренные отключения света в ряде областей Украины (без "расписания") были введены по распоряжению "Укрэнерго" – в связи с возможными пусками ракет. Дело в том, что при попадании в энергообъекты существует вероятность разбалансировки системы и возникновение больших аварий – а отключения света потребителями могут это предотвратить. Вернут же свет как только для этого появится возможность.

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Об этом сообщил СЕО энергокомпании Yasno Сергей Коваленко. Он объяснил: как только угроза пройдет окончательно, "энергетики оценят ситуацию и вернут свет".

"Из-за возможных пусков ракет НЭК Укрэнерго давала команду применить экстренные отключения. Это делается для того, чтобы в случае попаданий в энергообъекты предотвратить еще более масштабные аварии из-за внезапной разбалансировки системы", – рассказал Коваленко.

Напомним: аварийные отключения были введены в Киеве, а также:

Киевской;

Одесской;

Донецкой;

Днепропетровской;

Сумской;

Черкасской;

Житомирской;

Николаевской областях.

"По указу НЭК "Укрэнерго" введены экстренные отключения электроэнергии. Графики отключений (имеется ввиду почасовое расписание. – Ред.) при этом не действуют. Пожалуйста, экономьте электроэнергию, если она у вас есть, чтобы помочь стабилизировать систему", – говорится в сообщении на официальных сайте ДТЭК как для Киева, так и для Киевской области.

В то же время следует понимать, что график аварийных отключений предусматривает отсутствие электроэнергии у потребителей конкретных очередей отключений, но без предупреждения. Также невозможно спрогнозировать длительность таких отключений.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, мобильным операторам не будут отключать свет даже во время применения соответствующих графиков. Таким образом во время блэкаутов те смогут полноценно предоставлять украинцам услуги.

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