РФ пытается устроить блекаут в Украине: министр энергетики рассказал, чего ждать в ближайшие дни

Россия не оставила планов сорвать подготовку Украины к зиме и с помощью обстрелов привести страну к блекауту. Однако украинские энергетики быстро справляются с последствиями, и уже в течение нескольких дней после последней атаки дефицит тока в стране может уменьшиться.

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Кроме того, Европейский Союз (ЕС) будет помогать Украине в противодействии российским обстрелам. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает Минэнерго.

"Вчера (26 августа. – Ред.) мы пережили одну из самых массированных атак на энергетическую инфраструктуру. Очевидно, что враг не оставляет намерений сорвать подготовку к зиме и погрузить украинцев в темноту. Но наши специалисты оперативно ликвидируют последствия обстрелов, и надеюсь, что в течение следующих дней мы сможем снизить дефицит в системе", – отметил Галущенко.

Отмечается, что министр 27 августа встретился с послом ЕС в Украине Катариной Матерновой. Главной темой переговоров стало противодействие российскому энергетическому террору. В частности, стороны обсудили:

пути укрепления защиты энергетических объектов и обеспечения стабильности энергосистемы в условиях массированных атак;

и обеспечения стабильности энергосистемы в условиях массированных атак; наращивание финансовой поддержки украинской инфраструктуры передачи электроэнергии и развития распределенной генерации;

и развития распределенной генерации; углубление сотрудничества в рамках созданной Евросоюзом программы Ukraine Investment Facility (UIF);

удвоение усилий по укреплению украинской энергетики и восстановлению энергобезопасности как самой Украины, так и стран ЕС.

В то же время, как прогнозировал экс-министр топлива и энергетики, президент Всеукраинской Энергетической Ассамблеи Иван Плачков, многочасовые отключения электроэнергии в Украине могут продолжаться от одной до двух недель. Это время, по его расчетам, понадобится на восстановление поврежденных распределительных систем.

"Ограничения будут действовать не только сегодня. Я думаю неделю-две, если не будет таких массированных атак ", – отмечал Плачков. По его словам, отключения помогают стабилизации работы энергосистемы во избежание более глубоких кризисных ситуаций в будущем.

Эксперт также считает, что целью последней российской атаки было создание тотального блекаута, который мог бы привести к полному обесточиванию страны. Впрочем, благодаря быстрой и профессиональной реакции энергетиков такого сценария удалось избежать.

Напомним, последняя атака РФ на энергосистему Украину включала около 230 ударов. Как заявил президент Владимир Зеленский, система защиты сработала, однако серьезных повреждений энергосистемы избежать не удалось.

"230 ударов было. Наша система защиты сработала, но тем не менее есть серьезные повреждения энергосистемы. Сражаются профессиональные люди, борются наши энергетики... Защита разноуровневая. Мы этим занимаемся... Понятно, что делать, и мы это делаем. Сейчас пока что не во всей стране, к сожалению, есть свет. Должен быть. Я думаю, будет", – сказал президент.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, последствия массированного ракетного обстрела объектов энергетической инфраструктуры ощутили даже в соседних государствах. В результате удара со стороны России в энергосистеме Молдовы произошли перебои.

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