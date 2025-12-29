Жесткие отключения света в Украине 29 декабря: где смотреть графики
Украине на 29 декабря запланированы масштабные отключения электроэнергии. По словам энергетиков, ограничения затронут большинство регионов. Узнать же об отключениях в своем регионе можно на сайте облэнерго.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: также будет применяться графики ограничения мощности для промышленности.
При этом энергетики акцентировали: даже когда электроэнергия подается в дом или квартиру, ее стоит использовать экономно. В частности, ранее рекомендовалось не включать "тяжелые" приборы одновременно.
"29 декабря в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений. Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты", – говорится в сообщении.
В частности, в Житомирской области наиболее жесткие графики будут действовать с 10:00 до 20:00. В это время будут отключать одновременно 3 очереди потребителей.
В Полтавской области отключения будут действовать круглосуточно.
График отключений света для Черновицкой области.
Для каких групп действуют самые жесткие графики в Запорожской области.
В целом же, предупреждают энергетики, ситуация в энергосистеме может меняться. А потому, чтобы оперативно быть в курсе всех обновлений, украинцам стоит следить за ними на ресурсах своих облэнерго:
Где не действуют графики
В то же время, в отдельных регионах не действуют графики почасовых отключений – там применяются аварийыне. В частности, сообщили в ДТЭК, на левом берегу Киева – из-за перегрузки сетей после российского обстрела в ночь на 27 декабря.
"На левом берегу продолжают действовать экстренные отключения. В случае перемен, будем оперативно вас информировать", – говорится в сообщении.
В то же время, отмечается, правый берег столицы удалось вернуть к обычным графикам.
В то же время, в Тернопольской области из-за ухудшения погодных условий произошло повреждение электросетей. Это привело к аварийным отключениям 12 699 потребителей в 109 населенных пунктах.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее же глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко сообщил, что возможные длительные морозы на уровне -10°C могут привести к усилению отключений света: в таком случае потребление резко возрастает и его нечем будет перекрыть. А потому подготовиться к возможным блэкаутам будет не лишним.
В частности, на официальном уровне украинцам уже неоднократно рекомендовали иметь дома запас питьевой и технической воды. А также продуктов, которые не портятся без света и могут употребляться с минимальной обработкой.
