Ликвидировать последствия атаки сразу невозможно: украинцам рассказали о тяжести удара по газодобыче

Газодобывающие объекты повреждены в результате российских атак могут быть восстановлены не ранее сентября-ноября и не в полном объеме. Но сделать это обязательно, поскольку речь идет о 25% собственной добычи.

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Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом заявил директор Центра исследований энергетики (ЦДЭ) Александр Харченко. По его словам, ракетные атаки ограничили добычу газа Украиной на 40%.

Есть такие повреждения, последствия которых можно в течение месяца-полтора смягчить, но часть повреждений довольно серьезные, после которых хотя бы в сентябре, октябре, ноябре запуститься. Даже при полном отсутствии атак", – говорит эксперт.

В то же время, потребность в газе в Украине сейчас может возрасти, поскольку в стране строят немало именно газовой генерации энергетики, которая будет нуждаться в соответствующих ресурсах. Поэтому Украине только придется увеличивать импорт.

"Есть разные оценки, в каком количестве газа мы нуждаемся. Имеется оценка одной госкомпании в 7 млрд куб. м, другой – в 2,7 млрд куб. м. Наши расчеты показывают, что нужно не менее 4,5 млрд куб. м импорта, чтобы зима проходила спокойно по части газа", – добавил Александр Харченко.

Россия пытается оставить Украину без газа

Цель ударов по газовой инфраструктуре – лишить Украину собственной добычи и таким образом оставить без тепла и электроснабжения. Поэтому, несмотря на прогнозы, что до конца отопительного сезона Украине не понадобится импорт газа, топливо придется покупать за границей.

"Безусловно, импорт газа нам нужен. А что касается объемов, то будем смотреть, с чем мы выйдем с этого сезона, учитывая, в частности, и последствия российских атак на газовую инфраструктуру. Увидим, но думаю, точно не менее 1 млрд куб. м нужно будет импортировать до конца года. Возможно, даже больше", – сказал ранее Герман.

Как уже сообщал OBOZ.UA, 7 марта Россия снова нанесла удар по газодобывающей инфраструктуре Украины. Группа ДТЭК заявила, что объекты газодобычи компании в Полтавской области приостановили свою работу. В НАК "Нафтогаз" указали, что эта атака на объекты газовой инфраструктуры компании стала уже 17-й за время полномасштабной российской агрессии. В то же время обошлось без пострадавших.

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