Россия атаковала газовую инфраструктуру Украины: в "Нафтогазе" раскрыли последствия

Россия в ночь на 7 марта в очередной раз атаковала газовую инфраструктуру Украины. В результате были повреждены производственные объекты, на которых добывают природный газ, – сейчас они временно выведены из строя.

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Об этом сообщили в НАК "Нафтогаз" утром 7 марта. Отмечается, что эта комбинированная атака на объекты газовой инфраструктуры компании стала уже 17-й за время полномасштабной российской агрессии.

"Сейчас идет ликвидация последствий обстрела и оценка повреждений. Группа "Нафтогаз" предпринимает все необходимые меры для возобновления работы мощностей, которые были атакованы врагом. Мы делаем и будем делать все возможное, чтобы страна была с газом. Спасибо всем работникам группы "Нафтогаз", а также всем энергетикам страны за работу в сверхтяжелых условиях", – сказал руководитель группы "Нафтогаз" Роман Чумак.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко подтвердил, что целью нового массированного ракетно-дронового обстрела РФ стала энергетическая и газовая инфраструктура в разных регионах Украины. В частности, были попадания на Тернопольщине, Полтавщине и в Харькове.

"Там, где возможно, спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий. Принимаются все необходимые меры для стабилизации энерго- и газоснабжения. Россия пытается причинить боль именно обычным украинцам, обстреливая энергетику и газовые производственные мощности, не оставляя своей цели оставить нас без света и тепла", – сказал он.

Россия пытается оставить Украину без газа

Цель ударов по газовой инфраструктуре – лишить Украину собственной добычи и таким образом оставить без тепла и электроснабжения. Поэтому, несмотря на прогнозы, что до конца отопительного сезона Украине не понадобится импорт газа, топливо придется покупать за рубежом.

"Безусловно, импорт газа нам нужен. А что касается объемов, то будем смотреть, с чем мы выйдем из этого сезона, учитывая, в частности, и последствия российских атак на газовую инфраструктуру. Увидим, но думаю, точно не менее 1 млрд куб. м нужно будет импортировать до конца года. Возможно, даже больше", – сказал ранее Герман Галущенко.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, после завершения контракта на транзит российского газа через ГТС Украины 31 декабря 2024 года ситуация на энергетическом рынке Европы остается стабильной. Однако Украина не исключает возможности возобновления транзита газа при условии, что это не будет российское голубое топливо.

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