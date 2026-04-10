Круглосуточные графики отменили: как будут отключать свет в Украине 11 апреля
В субботу, 11 апреля, для населения по всей Украине будут применяться отключения электроэнергии. Ограничения, впрочем, уже не будут круглосуточными – графики будут действовать только с 06:00 до 08:00.
Об этом свидетельствует сообщение "Укрэнерго" вечером 10 апреля. Для бизнеса отключения будут действовать на час дольше – с 05:00 до 08:00.
Cитуация с отключениями может измениться в любой момент. Потому энергетики призывают потребителей следить за сообщениями на официальных ресурсах облэнерго в своем регионе, например, на сайте:
Графики отключений света будут и летом?
Летние месяцы в Украине могут пройти без отключений света только при важном условии – если не будет массированных атак на энергосистему и генерация будет работать по плану. Однако, в случае новых ударов или дефицита мощностей графики ограничений потребления все-таки возможны.
Наиболее критическими месяцами традиционно являются июль и август. В этот период атомные электростанции работают менее мощно из-за плановых ремонтов, а вот потребление электроэнергии наоборот растет из-за жары.
Кроме того, в условиях, когда в Украине повреждено огромное количество энергоинфраструктуры, даже небольшой дефицит может привести к временным ограничениям. Энергетики отмечают, что уже просчитали различные варианты развития событий – от стабильной работы энергосистемы до возможных аварийных ограничений.
Как сообщал OBOZ.UA, Украина также собирается создать сеть "энергетических сот". Речь идет о децентрализации энергетической сети и создании автономных кластеров, которые смогут обеспечить работу критической инфраструктуры даже в случае масштабных повреждений центральной электросети.
