Кому будут доплачивать по 20 тыс. грн в месяц: правительство изменило зарплаты из-за ситуации в энергетике
Кабинет министров принял постановление о поддержке работников аварийно-ремонтных бригад. Работники, которые сегодня возвращают свет, тепло и воду, ежемесячно будут получать по 20 тыс. грн.
"По инициативе Президента Владимира Зеленского Правительство одобрило постановление о начале экспериментального проекта по поддержке работников аварийно-ремонтных бригад, которые сегодня возвращают свет, тепло и воду в дома украинцев и на предприятия", – заявил министр энергетики Денис Шмыгаль.
Ежемесячнов течение января-марта 2026 года они будут получать государственную помощь – дополнительно 20 тысяч гривен на руки.
Это касается работников предприятий всех форм собственности:
- топливно-энергетического комплекса
- жилищно-коммунального хозяйства
- "Укрзализныци" – от бригадиров до рядовых специалистов, которые непосредственно привлечены к восстановительным работам.
Механизм поддержки:
- создание Единого перечня предприятий, выполняющих работы;
- представление ими онлайн заявок со списками работников бригад;
- информирование каждого через Дію или смс о праве на получение поддержки;
- перечисление средств на уже действующие банковские счета в следующем месяце после выполненных работ.
"Спасибо энергетикам, тепловикам, газовикам, коммунальщикам, железнодорожникам – всем, кто спасает критическую инфраструктуру и укрепляет украинский тыл", – объяснил Шмыгаль.
Как сообщал OBOZ.UA, российские обстрелы могут вызвать перегрузку энергосистемы Украины, а также повреждение электроприборов из-за перепадов напряжения. Чтобы снизить этот риск и уберечь технику, следует соблюдать правила, не включать технику сразу после подачи света и использовать реле напряжения.
