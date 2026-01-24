Кому будут доплачивать по 20 тыс. грн в месяц: правительство изменило зарплаты из-за ситуации в энергетике

Кабинет министров принял постановление о поддержке работников аварийно-ремонтных бригад. Работники, которые сегодня возвращают свет, тепло и воду, ежемесячно будут получать по 20 тыс. грн.

"По инициативе Президента Владимира Зеленского Правительство одобрило постановление о начале экспериментального проекта по поддержке работников аварийно-ремонтных бригад, которые сегодня возвращают свет, тепло и воду в дома украинцев и на предприятия", – заявил министр энергетики Денис Шмыгаль.

Ежемесячнов течение января-марта 2026 года они будут получать государственную помощь – дополнительно 20 тысяч гривен на руки.

Это касается работников предприятий всех форм собственности:

топливно-энергетического комплекса

жилищно-коммунального хозяйства

"Укрзализныци" – от бригадиров до рядовых специалистов, которые непосредственно привлечены к восстановительным работам.

Механизм поддержки:

создание Единого перечня предприятий, выполняющих работы;

представление ими онлайн заявок со списками работников бригад;

информирование каждого через Дію или смс о праве на получение поддержки;

перечисление средств на уже действующие банковские счета в следующем месяце после выполненных работ.

"Спасибо энергетикам, тепловикам, газовикам, коммунальщикам, железнодорожникам – всем, кто спасает критическую инфраструктуру и укрепляет украинский тыл", – объяснил Шмыгаль.

