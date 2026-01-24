УкраїнськаУКР
Кому будут доплачивать по 20 тыс. грн в месяц: правительство изменило зарплаты из-за ситуации в энергетике

Александр Литвин
Коммуналка
2 минуты
315
Работа энергетиков чрезвычайно опасна из-за рисков обстрелов

Кабинет министров принял постановление о поддержке работников аварийно-ремонтных бригад. Работники, которые сегодня возвращают свет, тепло и воду, ежемесячно будут получать по 20 тыс. грн.

"По инициативе Президента Владимира Зеленского Правительство одобрило постановление о начале экспериментального проекта по поддержке работников аварийно-ремонтных бригад, которые сегодня возвращают свет, тепло и воду в дома украинцев и на предприятия", – заявил министр энергетики Денис Шмыгаль.

Ежемесячнов течение января-марта 2026 года они будут получать государственную помощь – дополнительно 20 тысяч гривен на руки.

Это касается работников предприятий всех форм собственности:

  • топливно-энергетического комплекса
  • жилищно-коммунального хозяйства
  • "Укрзализныци" – от бригадиров до рядовых специалистов, которые непосредственно привлечены к восстановительным работам.
Кто получит выплаты
Как помогут бригадам
Механизм поддержки:

  • создание Единого перечня предприятий, выполняющих работы;
  • представление ими онлайн заявок со списками работников бригад;
  • информирование каждого через Дію или смс о праве на получение поддержки;
  • перечисление средств на уже действующие банковские счета в следующем месяце после выполненных работ.

"Спасибо энергетикам, тепловикам, газовикам, коммунальщикам, железнодорожникам – всем, кто спасает критическую инфраструктуру и укрепляет украинский тыл", – объяснил Шмыгаль.

Как сообщал OBOZ.UA, российские обстрелы могут вызвать перегрузку энергосистемы Украины, а также повреждение электроприборов из-за перепадов напряжения. Чтобы снизить этот риск и уберечь технику, следует соблюдать правила, не включать технику сразу после подачи света и использовать реле напряжения.

