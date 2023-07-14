Когда в Украине можно не платить за коммуналку и когда обязаны пересчитать суммы в платежках: что нужно знать

Украинцы в отдельных случаях имеет право на перерасчет сумм в платежках за коммуналку. Также законодательство разрешает в отдельных случаях за коммунальные услуги не платить. О том, когда и как можно сократить суммы в платежках, читайте в материале OBOZREVATEL.

Видео дня

Когда можно не платить за коммуналку?

У украинцев есть два варианта снизить (либо не платить) за коммуналку. Первый – если вам предоставляют некачественную услугу (и это еще предстоит доказать). Второй – если вы в течение 30 дней не находитесь дома (например, вы беженец либо переселенец).

При этом из-за низкого качества снизить суммы в платежках либо вообще не платить по закону можна за любую услугу, то в случае, если никто не проживает в квартире или доме, за некоторые коммунальные услуги все равно придется платить.

Как снизить суммы в платежках?

В постановлении Кабмина №151 предусмотрены требования к качеству коммунальных услуг. И если эти требования нарушают, потребитель имеет право подать заявление с требованием пересчитать суммы в платежках. А если предприятие проигнорирует просьбу, то добиться пересчета можно через суд.

К примеру, в постановлении говорится, что температура в утепленном помещении не должна быть ниже 20 градусов (18 градусов для угловых комнат). Если же в квартире холоднее, то платить за отопление по полной цене не нужно. За каждый градус ниже нормы сумма в платежках должна уменьшаться на 5%.

Похожие нормативы действуют и для горячего водоснабжения. Температура должна быть от 50 до 75 градусов. Если температура от 45 до 49 градусов, тариф должны снизить на 10%, а если от 40 до 44 – на 30%. Если нет и 40 градусов, то платить можно по тарифу за холодную воду.

Когда можно не платить беженцам?

Постановлением Кабмина №206 запрещается отключать коммунальные услуги за долги. Также запрещено через взымать задолженность на территории, которая находится в зоне активных военных действий. Беженцы имеют право пересчитать суммы в платежках на:

электроэнергию;

газ;

воду;

горячую воду.

Правда, если у вас есть счетчики и вы передаете показания, вы и так можете не платить за эти коммунальные услуги, если ими не пользуетесь. Заявление на перерасчет нужно подавать поставщику каждые 30 дней. При этом по закону запрещено пересчитывать:

стоимость централизованного отопления;

плату на содержания дома и придомовой территории (взносы ОСМД).

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине вернули обязательную поверку счетчиков. Тем, кто не пройдет поверку, могут прийти завышенные суммы в платежках.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!