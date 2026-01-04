Какой тариф на газ установили с 1 января 2026 года: украинцам рассказали, сколько нужно будет платить за 1 кубометр

В январе 2026 года украинцы-клиенты "Нафтогаза" (а таких по стране подавляющее большинство – 98% от общего количества абонентов) будут платить за газ 7,96 грн/кубометр. Т.е., повышения тарифа в связи с Новым годом не произошло.

Об этом сообщили в самом "Нафтогазе". Там отметили: эта же цена будет действовать минимум до 30 апреля 2026-го.

Дело в том, что компания продлила действие тарифного плана "Фиксированный" до этого срока. При этом само было решение принято с учетом моратория на повышение цен на газ.

"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", являющаяся частью Группы "Нафтогаз", продолжит поставлять газ для украинских семей по неизменной цене – 7,96 грн за кубометр. Это предполагает тарифный план "Фиксированный", – говорится в сообщении.

Что нужно делать с квитанциями за оплату газа

В то же время юристы советуют украинцам хранить квитанции об оплате коммунальных услуг – в частности, газа – после оплаты счетов за электроэнергию, газ, воду и т.д. в течение 5 лет. Ведь они помогут решить возможные споры с поставщиками. Дело в том, что:

исковая давность по спорам подобного рода истекает через 3 года с момента возникновения проблемной ситуации,

однако поставщики могут растянуть срок рассмотрения дела – а потому лучше перестраховаться.

"Даже если вы исправно оплачиваете коммунальные услуги, одна мелочь может обернуться неприятным сюрпризом. Потерянная квитанция – и вот уже начислены "долги", которых никогда не было", – говорится в материале "На пенсии".

Украинцам с газовыми плитами посоветовали установить полезный прибор

Вместе с тем украинцам, в чьих домах и квартирах работают газовые плиты, рекомендуют установить устройство, обеспечивающее постоянный контроль качества воздуха. Это сигнализатор газа, купить который можно как за 1 225, так и за 2 200 грн.

Как рассказали в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины", в целом это касается всех потребителей газа – как трубопроводного, так и баллонного. Ведь возможность утечки газа есть всегда.

"Устройство реагирует на опасную концентрацию газа на начальной стадии. Некоторые модели могут автоматически перекрывать подачу газа, активировать вентиляцию или другие системы безопасности во избежание взрыва или отравления", – объяснили принцип работы прибора газовщики.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Кабинет министров продлил действие возложения специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа до 31 марта 2026 года.Таким образом, по крайней мере до этого периода цена на газ для населения меняться не будет. Она будет составлять 7 420 грн за 1 000 кубометров с НДС (7,42 грн/кубометр).

