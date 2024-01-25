Как украинцам получить субсидию: стало известно, кто из граждан может претендовать на помощь от государства

В Украине субсидию назначают семьям, где расходы на коммуналку превышают 15% среднемесячного совокупного дохода. Но некоторым украинским могут отказать в назначении помощи.

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Так, отказать в назначенные субсидии могут, если жилье площадью более 130 кв. м в многоквартирном доме или частном доме площадью более 230 кв. м. Об этом говорится в объяснении Минсоцполитики.

Также субсидия не назначается, если:

член семьи в период 12 месяцев перед назначением жилищной субсидии совершил операцию на сумму, превысившую 50 тыс. грн, а именно:

- на покупку земельного участка, квартиры (дома), другого недвижимого имущества, транспортного средства (механизма), ценных бумаг и других финансовых инструментов, виртуальных активов, строительных материалов, других товаров долгосрочного потребления; оплату (одноразовую) любых работ или услуг (кроме медицинских, образовательных и жилищно-коммунальных услуг согласно социальной норме жилья);

- платеж (платежи) согласно сделкам, по которым предусмотрено приобретение имущественных прав на недвижимое имущество и/или транспортные средства (механизмы) (кроме объектов наследства и дарения);

- взносы в уставный (складочный) капитал общества, предприятия, организации;

- благотворительную деятельность (исключительно посредством уплаты средств);

- предоставление возвратной/безвозвратной финансовой помощи, ссуды;

- покупку безналичной и/или наличной иностранной валюты, а также банковских металлов (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских и/или образовательных услуг).

любой из состава семьи на 1 число месяца, из которого назначается субсидия, имеет в собственности более одного жилого помещения (квартиру, дом), кроме жилых помещений в общежитиях и жилья:

- принадлежащее на правах общей совместной или долевой собственности;

- на которое оформлено право на наследство, при условии, что ни одно из находящихся в собственности жилых помещений, в том числе на которое оформлено право на наследство, не сдается в аренду, что подтверждается актом обследования материально-бытовых условий домохозяйства;

- расположенного в сельской местности, поселках городского типа, на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, АР Крым и г. Севастополе, в населенных пунктах, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, и в населенных пунктах, расположенных на линии столкновения;

- уничтоженного/непригодного для проживания в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией РФ, или по другим причинам, при наличии соответствующей информации в Госреестре имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военным при подаче документального подтверждения от органов местного самоуправления такого факта уничтожения/повреждения жилого помещения (квартиры, дома);

на 1 число месяца, с которого назначается субсидия, имеет на депозитном банковском счете (счетах) сумму, превышающую 100 тыс. грн, или облигации внутреннего госзайма на сумму более 100 тыс. грн;

в собственности есть транспортное средство, подлежащее регистрации в установленном законодательством порядке, с года выпуска которого прошло менее 5 лет (кроме мопеда и прицепа), или более одного транспортного средства, подлежащего государственной регистрации, с года выпуска которого прошло менее 15 лет лет (кроме мопеда и прицепа).

Как сообщал ранее OBOZ.UA, наличие долгов по оплате коммунальных услуг не позволяет оформление субсидии. Однако, есть механизмы, которые помогут оформить скидку на оплату коммуналки даже при наличии задолженности.

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