Как изменились субсидии в Украине с 1 января: стало известно, какие изменения вступили в силу

В Украине правительство одобрило изменения в порядке, регулирующем механизм выплат субсидий и льгот гражданам. Согласно нововведениям, средства для получателей будут перечислены до 5 числа.

Видео дня

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №1404. Согласно утвержденным нормам, главным распорядителем бюджетных средств является Министерство социальной политики, а распорядителем и ответственным исполнителем бюджетной программы субсидий Пенсионный фонд Украины.

Кому выделяются денежные средства?

выплата жилищных субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг и приобретение бытового топлива (жилищная субсидия);

выплата гражданам льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг и приобретение бытового топлива (льготы);

выплата украинцам средств дополнительной поддержки на приобретение твердого топлива.

Как Пенсионный фонд перечисляет средства для выплаты субсидий?

На банковские счета в уполномоченных банках – до 5 числа следующего месяца, за который начислены субсидии;

через выплатные объекты (организации, выплачивающие и доставляющие пенсии и денежную помощь, "Укрпочту") – до 25 числа следующего месяца, согласно графику выплат.

Как отмечается, на 2024 год в государственном бюджете выделено 49,9 млрд грн на жилищные субсидии, что на 32% больше, чем в прошлом. По прогнозу, эти выплаты получат 3,2 млн. семьи.

OBOZ.UA сообщал ранее, что в Украине каждая семья, обогревающая в зимний период свое жилье дровами или углем, может получить помощь на приобретение твердого печного топлива. Проект реализуется совместно с международными партнерами Украины, в частности, УВКБ ООН, которое профинансирует часть повышенных выплат.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!