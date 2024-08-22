Как избежать долгов за коммуналку: что нужно знать арендаторам и владельцам квартир

Во избежание проблем с оплатой коммунальных услуг владельцам жилья и квартирантам необходимо заключать договор найма, четко определяющий обязанности сторон. В случае возникновения конфликтов этот документ станет ключевым для разрешения спора в правовом поле.

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Об этом рассказала юрист Виктория Гусакова в комментарии СМИ. Нередко возникают ситуации, когда квартиранты отказываются оплачивать пользовавшиеся услуги или собственники пытаются навязать арендаторам свои долги.

Прежде чем поселить квартирантов в свое жилье, владельцу необходимо заключить с ними письменный договор аренды. Этот документ является основой урегулирования всех вопросов, связанных с оплатой аренды и коммунальных услуг. По словам юриста Виктории Гусаковой, в договоре найма следует четко прописать следующие условия:

размер арендной платы;

перечень и порядок оплаты коммунальных услуг;

коммунальных услуг; точный период заселения квартирантов.

Согласно части 3 статьи 815 Гражданского кодекса Украины, наниматель обязан своевременно вносить плату за жилье и самостоятельно оплачивать коммунальные услуги, если иное не предусмотрено договором. Таким образом, наличие договора позволяет четко определить обязанности сторон и избежать недоразумений в будущем.

Одним из наиболее распространенных конфликтов между собственниками жилья и квартирантами является неуплата коммунальных услуг. Если квартиранты перестают выполнять свои обязанности, собственник вправе обратиться в суд с иском о взыскании задолженности. В случае судебного разбирательства к исковым требованиям необходимо добавить:

справка о том, что собственник не проживает в этой квартире и не пользуется коммунальными услугами;

свидетельства, подтверждающие проживание собственника в другом месте;

документы, удостоверяющие точный период проживания квартирантов и количество проживающих в квартире.

Эти документы помогут доказать в суде факт проживания квартирантов и их ответственность за оплату коммунальных услуг. Другая распространенная проблема возникает, когда квартиранты фактически не проживают в квартире, но зарегистрированы в ней и не платят за коммунальные услуги. В таком случае собственник может обратиться в органы местного самоуправления или ОСМД с просьбой провести обследование квартиры и составить акт. Это необходимо для дальнейшего перерасчета коммунальных услуг в сторону уменьшения.

Также бывают ситуации, когда владельцы пытаются навязать квартирантам свои долги за коммунальные услуги. В таком случае договор найма с четко определенными сроками заселения станет ключевым документом для разрешения спора. Если у квартиранта справка с нового места аренды, он может обратиться к коммунальным предприятиям с требованием провести сверку счетов. Это поможет определить, с какого момента возникли долги и кому они принадлежат.

В случае если договор найма не был заключен, ситуация становится более сложной. Владельцы могут оказывать давление на квартирантов или потребовать уплаты долгов, не принадлежащих последним. В таком случае юристы советуют обращаться в полицию для урегулирования конфликта. Законодательство Украины защищает права граждан и любые попытки незаконно навязать чужие долги могут быть обжалованы в суде.

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