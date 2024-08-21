Решение о тарифе на газ уже подготовлено: министр энергетики рассказал, к чему готовиться с 1 сентября

Министр энергетики Герман Галущенко анонсировал продолжение действия спецобязанностей по поставкам газа производителям тепловой энергии до конца отопительного сезона 2024/2025 годов . То есть тариф на газ на нужды тех, кто занимается производством тепловой энергии, не будет увеличиваться.

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Газ для таких категорий мог подорожать уже с 1 сентября. Об этом он сказал во время Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины, сообщает корреспондент Укринформа.

"Действительно, 31 августа заканчивается действие "газового" ПСО. Оно будет продлено до конца следующего отопительного сезона, то есть до 30 апреля. Соответствующий проект уже наработан", – сказал Галущенко.

Кроме того, Минэнерго и Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, рассчитывают экономически целесообразную цену газа для газотурбинных и газопоршневых установок. Галущенко сообщил, что она может быть уменьшена с нынешних 16,5 тыс. грн. за 1 тыс. кубометров.

Как изменились тарифы на коммуналку

В Украине за последний год – с мая 2023-го по май 2024-го – коммунальные тарифы увеличились в целом на 18,6%. Такое подорожание потянула за собой электроэнергия, тариф на которую вырос сразу на 63,6%.

А цена ряда других услуг осталась на прежнем уровне, сообщили в Госстате. Там отметили: кроме электроэнергии, также подорожали:

услуги по управлению многоквартирными домами – на 9%;

содержание и ремонт жилья – на 4%;

уборка мусора – на 3,1%.

В то же время тарифы сразу на ряд позиций остались на прежнем уровне. Это:

водоснабжение;

канализация;

природный газ;

горячая вода, отопление.

Напомним, в Украине еще с 2022 года действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение. Это может быть отменено только в 2025 году, говорится в "Инфляционном отчете" Национального банка.

Поэтому, даже если бы было желание, для повышения тарифа на газ нужно изменять закон. Действующий тариф продлили до 30 апреля 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, руководитель службы энергетической компании в Черновицкой области присвоил 2,2 млн грн на поставках электроэнергии. Ресурс для освещения одного из городов подавали по завышенным ценам, сверх установленного тарифа.

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