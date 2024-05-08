Кабмин создал штаб: нардепы и министерства будут готовить Украину к зиме

В Украине начали готовиться к следующему отопительному сезону. Для этого Кабмин создал соответствующий Штаб подготовки. Он должен будет координировать все работы по преодолению последствий российского энергетического террора, модернизации и адаптации топливно-энергетического комплекса к новым вызовам.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил, что в состав штаба войдут:

представители ключевых министерств и ведомств;

народные депутаты;

представители громад.

"Сегодня правительство создало штаб подготовки к следующему отопительному сезону. ...Кроме того, будем активнее привлекать помощь от партнеров и будем работать над разрешением долгового кризиса в энергетике. Сделаем все, чтобы следующей осенью и зимой в домах всех украинцев было светло и тепло, а предприятия имели доступ к электроснабжению", – говорится в сообщении.

Что должна сделать Украина до следующего отопительного сезона

Ранее же министр энергетики Герман Галущенко рассказал, что за время, которое остается до следующего отопительного сезона, Украина должна не только в срочном режиме ремонтировать разрушенные Россией энергетические объекты, но и повышать генерацию электроэнергии. Без этого будет сложно пройти зиму 2024-2025 годов.

"Одновременно с ремонтами мы планируем наращивать мощности генерации. Это вопрос нашего выживания следующей зимой", – отметил министр.

Он уточнил, что работы уже ведутся. Их цель, в частности, – увеличить мощности распределенной генерации, что позволит балансировать систему. Кроме того, отметил министр, там, где это возможно, энергетики производят и восстановительные ремонты.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время тариф на электроэнергию в Украине могут повысить уже в 2024 году. Причина – дороговизна восстановления объектов электроэнергетики, для которого, по словам самих энергетиков, нужен большой финансовый ресурс. При этом в целом повышение тарифа может пройти в несколько этапов – и в этом году может быть проведен лишь первый из них.

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