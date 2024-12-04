Из-за отключения света может сгореть бытовая техника: в Минэнерго дали важные советы украинцам
После восстановления электроснабжения украинцам советуют постепенно включать приборы и использовать защиту от перепадов напряжения. Это не только сохранит технику, но снизит риск перегрузки энергосистемы.
Об этом рассказали в Минэнерго. Резкое восстановление электроэнергии после отключений может сопровождаться значительными скачками напряжения.
Это представляет риск не только для работы энергосистемы, но и для техники, подключенной к сети. Если неправильно использовать приборы, можно столкнуться с их выходом из строя или даже возникновением аварийной ситуации. Ключевые рекомендации:
- выключите мощные приборы из розеток;
Перед восстановлением электропитания отсоедините из сети такие приборы, как обогреватели, бойлеры, электроплиты или духовки. Это снизит риск внезапной перегрузки.
- проверьте стабильность напряжения;
Не спешите включать технику сразу же после возвращения света. Убедитесь, что напряжение в сети стабильно. Если свет мигает или подозрение на нестабильность, лучше подождать.
- подождите 10–15 минут;
После возобновления электроснабжения подождите несколько минут, прежде чем подключать приборы. Это поможет избежать нагрузки на сеть сразу после включения.
- используйте технику поочередно;
Не включайте все приборы одновременно. Планируйте использование техники так, чтобы нагрузка на систему была равномерной. К примеру, включайте бойлер после завершения работы стиральной машины.
- установите защиту от перепадов напряжения;
Защитные устройства, например реле напряжения или устройства защитного отключения (УЗО), могут предотвратить выход из строя техники из-за перепадов напряжения. Они автоматически выключают приборы, если напряжение нестабильно, и подключают их после стабилизации.
- используйте ночное время для больших нагрузок;
Нагрузка на энергосистему ночью меньше, а напряжение стабильнее. Зарядку аккумуляторов, стирку или нагрев воды бойлером лучше перенести на ночное время.
- контролируйте работу резервных источников питания.
Если вы используете аккумуляторы или инверторы, убедитесь, что они своевременно переключаются из активного в пассивный режим. Это помогает избежать их износа.
Соблюдение этих рекомендаций поможет не только избежать поломок бытовой техники, но будет способствовать стабильности энергосистемы. Каждый пустяк – от выключения обогревателя до использования реле напряжения – уменьшает риск аварий и облегчает работу энергетиков.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, графики отключения света в Украине применяются из-за сложной ситуации в энергетике в связи с обстрелами Россией гражданской энергетической инфраструктуры. Отмена этих графиков зависит от ситуации безопасности для ремонтных бригад.
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