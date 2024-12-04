Из-за отключения света может сгореть бытовая техника: в Минэнерго дали важные советы украинцам

После восстановления электроснабжения украинцам советуют постепенно включать приборы и использовать защиту от перепадов напряжения. Это не только сохранит технику, но снизит риск перегрузки энергосистемы.

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Об этом рассказали в Минэнерго. Резкое восстановление электроэнергии после отключений может сопровождаться значительными скачками напряжения.

Это представляет риск не только для работы энергосистемы, но и для техники, подключенной к сети. Если неправильно использовать приборы, можно столкнуться с их выходом из строя или даже возникновением аварийной ситуации. Ключевые рекомендации:

выключите мощные приборы из розеток;

Перед восстановлением электропитания отсоедините из сети такие приборы, как обогреватели, бойлеры, электроплиты или духовки. Это снизит риск внезапной перегрузки.

проверьте стабильность напряжения;

Не спешите включать технику сразу же после возвращения света. Убедитесь, что напряжение в сети стабильно. Если свет мигает или подозрение на нестабильность, лучше подождать.

подождите 10–15 минут;

После возобновления электроснабжения подождите несколько минут, прежде чем подключать приборы. Это поможет избежать нагрузки на сеть сразу после включения.

используйте технику поочередно;

Не включайте все приборы одновременно. Планируйте использование техники так, чтобы нагрузка на систему была равномерной. К примеру, включайте бойлер после завершения работы стиральной машины.

установите защиту от перепадов напряжения;

Защитные устройства, например реле напряжения или устройства защитного отключения (УЗО), могут предотвратить выход из строя техники из-за перепадов напряжения. Они автоматически выключают приборы, если напряжение нестабильно, и подключают их после стабилизации.

используйте ночное время для больших нагрузок;

Нагрузка на энергосистему ночью меньше, а напряжение стабильнее. Зарядку аккумуляторов, стирку или нагрев воды бойлером лучше перенести на ночное время.

контролируйте работу резервных источников питания.

Если вы используете аккумуляторы или инверторы, убедитесь, что они своевременно переключаются из активного в пассивный режим. Это помогает избежать их износа.

Соблюдение этих рекомендаций поможет не только избежать поломок бытовой техники, но будет способствовать стабильности энергосистемы. Каждый пустяк – от выключения обогревателя до использования реле напряжения – уменьшает риск аварий и облегчает работу энергетиков.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, графики отключения света в Украине применяются из-за сложной ситуации в энергетике в связи с обстрелами Россией гражданской энергетической инфраструктуры. Отмена этих графиков зависит от ситуации безопасности для ремонтных бригад.

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