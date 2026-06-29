Из-за меления Днестра 10-тысячный город остался без воды: что собираются делать

Жители Хотина на Буковине временно остались без централизованного водоснабжения из-за резкого обмеления реки Днестр. В горсовете сообщили, что уровень воды критически снизился, что затруднило работу городского водозабора.

Видео дня

Об этом заявил мэр Хотина Андрей Дранчук. Он отметил, что коммунальные службы уже работают над восстановлением подачи воды.

Почему возникла проблема

По словам мэра Хотина, община столкнулась с беспрецедентной ситуацией. Вода в Днестре продолжает отступать от берега: только за последнюю неделю береговая линия сместилась еще на 15 метров, а в целом река отступила примерно на 120 метров.

Именно от Днестра зависит водоснабжение города, поэтому критическое обмеление реки существенно затруднило работу водозаборных сооружений.

Что делается для восстановления водоснабжения

В настоящее время сотрудники коммунального предприятия "Хотинтепломережа" пытаются стабилизировать ситуацию. Специалисты заполняют резервуары второго подъема, чтобы накопить необходимый запас воды для возобновления работы системы.

По предварительным прогнозам, если удастся обеспечить минимально необходимый уровень воды, централизованное водоснабжение планируется возобновить ориентировочно 1 июля. В городском совете не исключают, что это может произойти и раньше.

Коммунальные службы работают без перерыва, чтобы как можно быстрее вернуть городу стабильное водоснабжение.

Андрей Дранчук отметил, что ситуация возникла из-за природных обстоятельств, не зависящих от общины, и находится под постоянным контролем местных властей.

Мэр также поблагодарил сотрудников водоканала за работу и призвал жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, пообещав оперативно информировать обо всех изменениях.

Как сообщал OBOZ.UA, обмеление Днестра стало одной из причин частичного обрушения стены в Хотинской крепости, построенной на берегу реки. Колебания уровня подземных вод во время паводков и обмеления реки негативно влияют на прочность несущих стен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!