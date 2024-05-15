Графики почасовых отключений возвращаются: 16 мая по всей Украине будут действовать плановые ограничения электроэнергии

Из-за дефицита электроэнергии в Украине в четверг, 16 мая, будут действовать графики почасовых отключений. Свет будут отключать для бытовых и промышленных потребителей.

Об этом предупредили на официальном Telegram-канале Укрэнерго. Там подчеркнули, что такой шаг поможет сделать контролируемые отключения "предсказуемыми для потребителей, а работу энергосистемы более безопасной".

Плановые ограничения будут применяться с 00:00 и сутки 16 мая.

В компании ДТЭК сообщили, что стабилизационные отключения с 00:00 до 09:00 и с 16:00 до 00:00 возможны в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях.

В Укрэнерго отметили, что уже довели до облэнерго лимиты потребления для каждого региона. Объем ограничений распределен равномерно между всеми областями. В то же время питание объектов критической инфраструктуры страны не ограничивается.

"Причина ограничений – увеличение потребления электроэнергии во время похолодания. Мощностей украинских электростанций недостаточно из-за последствий пяти ракетно-дроновых атак, совершенных Россией по украинской энергосистеме с 22 марта", – говорится в сообщении.

Отметим, что речь идет о графиках почасовых отключений, которые вводились в 2022 и 2023 годах, а не о графиках аварийных отключений (вводились 14 и 15 мая). Разница между ГАО и ГПО:

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 15 мая в Украине снова ввели контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей. Они коснутся всех регионов страны и продлятся с 19:25 до 22:00.

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