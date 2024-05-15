Тяжелая ситуация в энергосистеме продолжается: в Киеве и ряде областей снова будут отключать свет

Вечером в среду, 15 мая, в Украине снова ввели контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей. Они коснутся всех регионов страны и продлятся с 19:25 до 22:00.

Об этом сообщили в "Укрэнерго". Причина этих ограничений – увеличение потребления электроэнергии во время похолодания.

"Мощностей украинских электростанций недостаточно из-за последствий пяти ракетно-дроновых атак, совершенных россией по украинской энергосистеме с 22 марта", – сказано в сообщении.

Объем ограничений распределен равномерно между всеми регионами Украины. При этом энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Закарпатская область

На Закарпатье были введены графики аварийных отключений. В связи с дефицитом мощности диспетчеры "Закарпатьеоблэнерго" получили распоряжение "Укрэнерго" применить ГАО в объеме 1,2,3 очереди, сообщили в ОВА.

Ивано-Франковская область

Согласно указанию "Укрэнерго" в Ивано-Франковской области были введены графики аварийных отключений. Это касается как бытового населения, так и предприятий.

У ГАО нет определенной продолжительности и отменяются они только после соответствующего указания "Укрэнерго". Ориентировочная продолжительность отключений при ГАО сегодня – до конца суток, сообщает "Прикарпатьеоблэнерго".

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Очень тяжелая ситуация в энергосистеме продолжается. Поэтому по указанию "Укрэнерго" здесь тоже применяются экстренные отключения, отметили в ДТЭК.

"Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию. Если в вашем доме сейчас есть свет, пожалуйста, потребляйте его разумно. Это сильно поможет энергосистеме. Верьте в энергетиков", – говорится в сообщении.

Полтавская область

В Полтавской области снова применили график аварийных отключений электроэнергии. Временно без света 91 юридический потребитель.

"Сохраняем спокойствие. И помогаем нашим энергетикам, снизив потребление. Используйте электроэнергию бережливо", – призвали в ОВА.

Николаевская область

В АО "Николаевоблэнерго" сообщили, что в области действуют графики аварийных отключений для 1,2, 3 очереди.

Черкасская область

Из-за значительного дефицита электроэнергии в Черкасской области с 19:26 частично применены аварийные отключения.

Также продолжают действовать графики ограничения мощности для небытовых потребителей до конца суток, сообщили в ОВА.

Ривненская область

"Ривнеоблэнерго" информирует, что спрогнозировать продолжительность отключения невозможно. ГАО продолжается до следующего распоряжения об отмене графиков аварийного отключения от диспетчера "Укрэнерго".

Отключения будут поочередно вводиться по всей области.

Житомирская область

В "Житомирвоблэнерго" сообщили, что в области действуют графики аварийных отключений для 1,2, 3 очереди.

Что будет со светом 16 мая

В "Укрэнерго" говорят, что с 00:00 и в течение суток 16 мая по всей Украине для бытовых и промышленных потребителей будут действовать плановые ограничения – графики почасовых отключений.

Это поможет сделать контролируемые отключения более предсказуемыми для потребителей, а работу энергосистемы более безопасной. Диспетчерский центр "Укрэнерго" уже довел до облэнерго лимиты потребления для каждого региона.

"Получить информацию о том, как именно будут действовать ограничения потребления в вашем регионе, можно будет в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине на данный момент не ожидается полного блэкаута. А вот почасовые графики отключений электроэнергии для населения могут ввести уже в скором времени. Это произойдет, когда дефицит тока в энергосистеме станет прогнозируемым.

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