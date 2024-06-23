Графики отключения света в Киеве 23 июня изменили: когда не будет электроэнергии

23 июня в Киеве и Киевской области будут применяться усиленные графики почасовых отключений электроэнергии. По указанию национального оператора энергосистемы "Укрэнерго", эти мероприятия пройдут с 11:00 до 23:00. Подобные графики будут внедрены по всей территории Украины.

Видео дня

Об этом сообщает ДТЭК. В случае изменения ситуации в энергосистеме "Укрэнерго" обещает оперативно сообщить о необходимости дополнительных мер ограничения потребления электроэнергии.

В столице каждое гарантированное отключение длится до 4 часов подряд, а гарантированное наличие электричества – по 2 часа. Как результат, максимальное время отключения каждой группы – 18 часов. Гарантированные отключения от 9 до 12 часов в зависимости от дня недели.

В Киевской области все зависит от населенного пункта. У некоторых отключения такие же, как в Киеве. В других возможны более мягкие варианты. К примеру, в Яготине гарантированные отключения продолжаются по 2 часа, суммарно до 6 часов в сутки. Узнать свою группу и время отключения можно на нескольких ресурсах, причем для Киева и Киевской области контакты различаются:

сайты ДТЭК: отключение в Киеве – " ДТЭК Киевские электросети ", отключение в Киевской области – " ДТЭК Киевские региональные электросети ";

чат-боты: в Киеве – ДТЭК КЭМ, в области – ДТЭК КРЕМ;

телефоны: для Киева – 1588, (044) 202 1588 (тот же номер с кодами 067, 050 и 073), 0 800 501 588; для области – (044) 459 07 40 (и тот же номер с кодами 067, 099 и 093), 0 800 400 740.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Министерстве энергетики Украины подчеркнули, что сейчас еще рано говорить о том, что зимой в нашей стране будут длительные отключения света. Там отметили, что ситуация может измениться каждый день.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!