Графики отключения света на 29 мая: где и когда может не быть электроэнергии

В среду 29 мая отключения света в Украине не прогнозируются. Промышленные и бытовые потребители в течение суток будут с электричеством.

Об этом сообщили в Telegram Укрэнерго. В случае изменения ситуации в энергосистеме потребителей сообщат дополнительно.

Напомним, начальник Департамента балансовой надежности НЭК "Укрэнерго" Роман Грабчак сообщил, что летом в украинской энергосистеме ожидается дефицит – украинцы уже пересекли минимум потребления электроэнергии, поэтому в дальнейшем оно будет только увеличиваться. Тяжелее всего придется в июле – именно в этом месяце ожидается наибольшее потребление при уменьшении генерации.

Специалист пояснил, что летом обычно увеличивается использование охлаждающих устройств, а гидрогенерация – наоборот, снижается.

Ранее в ДТЭК сообщали, что, несмотря на отсутствие отключений света, они могут вернуться в любой момент. В частности, киевляне могут узнать, когда не будет света по тому или иному адресу, по почасовому графику, составленному энергокомпанией ДТЭК.

График ищется по конкретному адресу с помощью следующих ресурсов:

– сайты ДТЭК: отключение в Киеве – "ДТЭК Киевские электросети";

– чат-боты: в Киеве – ДТЭК КЭМ;

– телефоны: для Киева – 1588, (044) 202 1588 (тот же номер с кодами 067, 050 и 073), 0 800 501 588.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Кабмин изменил порядок определения и применения граничных величин потребления электрической мощности. Также определили перечень приоритетных объектов, которые не будут отключены от электроэнергии.

– В Укрэнерго рассказали, что зима 2024-25 годов станет испытанием для украинской энергетики. В то же время, невозможно выделить любую область, в которой самая напряженная ситуация с энергообеспечением – поскольку "дефицит один для всех". Как и ту, в которой отключения самые легкие.

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