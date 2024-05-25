Графики отключения света на 26 мая: где и когда может не быть электроэнергии

В воскресенье, 26 мая, плановые отключения света в Украине не планируются. В течение суток во всех регионах как бытовые, так и промышленные потребители будут с электричеством.

Об этом сообщили в Telegram Укрэнерго. Там отметили, что если ситуация по ограничению электроснабжения изменится, об этом сообщат дополнительно.

В ДТЭК рассказали, что энергетики не смогут быстро восстановить поврежденные объекты генерации. В некоторых случаях ремонт может длиться до 10 месяцев и при условии, что достаточно средств на работы и новое оборудование. Кроме того, чтобы восстановить поколение, необходимо обеспечить защиту энергетических объектов силами ПВО. Поэтому отключение электроэнергии будет продолжаться до того момента, пока удастся восстановить генерацию.

Как сообщал OBOZ.UA:

– На правительственном портале сообщили, что стабилизационные отключения электроэнергии в Украине должны стать более справедливыми. Кабинет Министров одобрил необходимое постановление, в котором распределил обязанности между органами, отвечающими за поставку и распределение тока.

– Гендиректор Yasno Сергей Коваленко рассказал, что отключения электроэнергии проходят круглосуточно из-за разницы в генерации: днем больше энергии производят солнечные электростанции и импорт, тогда как ночью эти источники практически отсутствуют. Прогноз погоды также влияет на стабильность снабжения электроэнергией.

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