Почему свет отключают ночью: что влияет на снабжение электроэнергией

Отключения электроэнергии происходят круглосуточно из-за разницы в генерации: днем больше энергии производят солнечные электростанции и импорт, тогда как ночью эти источники практически отсутствуют. Прогноз погоды также влияет на стабильность снабжения электроэнергией.

Об этом сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко. Он разъяснил причины таких отключений, а также поделился информацией об объемах потребления электроэнергии для отдельных регионов.

Объемы потребления электроэнергии

По словам Сергея Коваленко, на 23 мая Укрэнерго определило объемы потребления, позволяющие покрыть 75% потребностей киевлян и 87% потребностей Днепропетровщины. Отключения электроэнергии планируются круглосуточно, и вот почему:

днем: генерация электроэнергии днем значительно больше, чем ночью. Это связано с активной работой солнечных электростанций, производящих значительные объемы электроэнергии. Солнечные электростанции позволяют ГАЭС (гидроаккумулирующим электростанциям) накапливать воду , которая затем используется для производства электроэнергии вечером;

Это связано с активной работой солнечных электростанций, производящих Солнечные электростанции позволяют ГАЭС (гидроаккумулирующим электростанциям) , которая затем используется для производства электроэнергии вечером; ночью: ночью генерация снижается из-за отсутствия солнечной энергии. Кроме того, ночью в основном отсутствует аварийная помощь, и объемы импорта электроэнергии незначительны.

Прогноз погоды оказывает непосредственное влияние на производство электроэнергии от солнечных электростанций. Недостаток солнечной энергии днем может привести к необходимости изменять графики отключений.

Как узнать о графиках отключений

В настоящее время работают стабилизационные отключения. Чтобы быть в курсе актуальных графиков отключений в Киеве и Днепропетровской области, YASNO рекомендует воспользоваться следующими ресурсами:

сайт: yasno.com.ua ;

yasno.com.ua ; мобильное приложение: bit.ly/yasno-app ;

bit.ly/yasno-app ; чаты: в Viber ( bit.ly/yasno_viber ) и Telegram ( bit.ly/yasno_tg ).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Киеве и Киевской области 23 мая отключения электроэнергии будут продолжаться на протяжении всех суток. В столице графики стабилизационных отключений жестче, чем в области. Так, киевлянам приготовили гарантированные отключения продолжительностью от 9 до 12 часов.

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