Графики отключения света на 19 мая: где и когда может не быть электроэнергии

В воскресенье, 19 мая, в двух регионах Украины возможны аварийные отключения света. Это касается Полтавской и Харьковской областей.

Об этом сообщили в "Укрэнерго". В компании предупредили, что это касается как промышленности, так и бытовых потребителей.

Причина отключений – проведение ремонта на энергообъектах после ударов страны-агрессора, произошедших 18 мая. В настоящее время в других регионах отключения света не прогнозируются.

Украинцам придется привыкать жить с отключениями света

В то же время, энергетики признают: быстро решить текущие проблемы в украинской энергетике не удастся. Поэтому не проводить в ближайшее время отключений света для бытовых потребителей не удастся.

"Украинцам придется привыкнуть к жизни в условиях периодических ограничений электроснабжения. Это следствие масштабных атак россиян на энергосистему Украины в марте-апреле", – рассказали в "Укрэнерго".

При этом там подчеркнули: наличие графика не означает, что свет будут точно выключать. Но "когда ситуация в энергосистеме будет ухудшаться, отключения будут точно применяться".

Когда украинцам прекратят отключать свет

Со своей стороны председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро.

Как сообщал OBOZ.UA, самый простой способ помочь энергетике страны – экономить свет, отказавшись, прежде всего, от одновременного использования энергозатратных приборов. В частности, больше всего электричества "едят" кондиционер, бойлер и обогреватель – 2-3 кВт*ч.

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