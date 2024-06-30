Графики отключения света на 1 июля: где и когда может не быть электроэнергии

В понедельник, 1 июля, отключения света в Украине будут осуществляться в течение всех суток. Причиной является рост потребления электроэнергии из-за жары.

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Об этом 30 июня сообщили в Национальной энергетической компании "Укрэнерго". "Завтра, 1 июля, меры ограничения потребления будут применяться в течение всех суток", – говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" объяснили, что причиной таких мер стал рост потребления света из-за летней жары.

В компании также призывали потреблять электроэнергию экономно, когда она есть.

Где и когда будут выключать свет 1 июля в Украине

Актуальные графики почасовых отключений можно узнать на страницах облэнерго каждого региона в сети:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозу МВФ, дефицит электроэнергии в Украине сохранится до 2026 года, со средним дефицитом около 10% в 2024 году. Основные причины включают повреждение энергетической инфраструктуры российскими ударами и недостаточно развитую инфраструктуру для импорта электроэнергии.

Также сообщалось, что в Киеве зимой света может не быть по 12 часов в сутки. В энергосистеме ожидается дефицит около 30-35%. Однако учитывая, что часть электроэнергии уделяется потребностям критической инфраструктуры, дефицит тока на нужды киевлян составит 50%.

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