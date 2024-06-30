Графики отключения света на 1 июля: где и когда может не быть электроэнергии
В понедельник, 1 июля, отключения света в Украине будут осуществляться в течение всех суток. Причиной является рост потребления электроэнергии из-за жары.
Об этом 30 июня сообщили в Национальной энергетической компании "Укрэнерго". "Завтра, 1 июля, меры ограничения потребления будут применяться в течение всех суток", – говорится в сообщении.
В "Укрэнерго" объяснили, что причиной таких мер стал рост потребления света из-за летней жары.
В компании также призывали потреблять электроэнергию экономно, когда она есть.
Где и когда будут выключать свет 1 июля в Украине
Актуальные графики почасовых отключений можно узнать на страницах облэнерго каждого региона в сети:
Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозу МВФ, дефицит электроэнергии в Украине сохранится до 2026 года, со средним дефицитом около 10% в 2024 году. Основные причины включают повреждение энергетической инфраструктуры российскими ударами и недостаточно развитую инфраструктуру для импорта электроэнергии.
Также сообщалось, что в Киеве зимой света может не быть по 12 часов в сутки. В энергосистеме ожидается дефицит около 30-35%. Однако учитывая, что часть электроэнергии уделяется потребностям критической инфраструктуры, дефицит тока на нужды киевлян составит 50%.
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