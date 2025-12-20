Графики отключения электроэнергии в Киеве 20 декабря: когда не будет света
В Киеве 20 декабря продолжат применять графики отключения электроэнергии. При том будут действовать достаточно жесткие ограничения.
Об этом говорится в сообщении ДТЭК. Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.
- 1.1 очередь: с 03:30 до 07:00; с 14:00 до 20:00
- 1.2 очередь: с 03:30 до 07:00; с 14:00 до 17:30
- 2.1 очередь: с 06:00 до 10:30; с 16:00 до 21:00
- 2.2 очередь: с 03:30 до 07:00; с 14:00 до 17:30
- 3.1 очередь: с 07:00 до 11:00; с 17:30 до 22:00
- 3.2 очередь: с 07:00 до 11:00; с 17:30 до 21:30
- 4.1 очередь: с 08:00 до 14:00; с 17:30 до 21:30
- 4.2 очередь: с 07:00 до 11:00; с 17:30 до 21:30
- 5.1 очередь: с 00:00 до 03:30; с 10:30 до 17:30; с 21:00 до 24:00
- 5.2 очередь: с 00:00 до 03:30; с 10:30 до 14:30; с 21:00 до 24:00
- 6.1 очередь: с 10:30 до 17:30; с 21:00 до 24:00
- 6.2 очередь: с 00:00 до 03:30; с 10:30 до 14:30; с 21:00 до 24:00
Где проверить графики отключений в Киеве
Узнать график можно на сайтах энергокомпаний ДТЭК и Yasno, в их чат-ботах и по телефону, кроме того, о времени отсутствия света киевлян предупреждают в приложении "Киев Цифровой".
Чтобы воспользоваться сервисами, нужно сделать несколько шагов. Так:
- перейти в "киевские" разделы сайтов Yasno или ДТЭК;
- указать адрес в соответствующих полях для ввода (обязательно выбирать название улицы и номер дома из выпадающего списка).
Кроме того, абоненты могут узнать о графиках отключений с помощью бота в Telegram. Там нужно выбрать "Киев" и нажать кнопку "Возможные отключения". После – ввести адрес и узнать, когда могут отключить свет. Можно обратиться по телефону:
- Yasno: (044) 277 1818, (067) 277 1818, (066) 277 1818, (093) 277 1818;
- ДТЭК: 0800501588 или 1588.
Также доступна услуга проверки времени отключений в приложении "Киев Цифровой". Однако для того, чтобы потребитель получал уведомления о плановых отключениях света, там нужно зарегистрировать свой адрес.
Как уже сообщал OBOZ.UA, Россия изменила тактику ударов по энергетике, делая акцент на баллистических и комбинированных атаках, из-за чего значительная часть ракет прорывается к объектам генерации и критической инфраструктуры. Отмечается, что система остается управляемой, но стабилизирующие отключения неизбежны для сохранения ее целостности и безопасности работы.
