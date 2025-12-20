Графики отключения электроэнергии в Киеве 20 декабря: когда не будет света

В Киеве 20 декабря продолжат применять графики отключения электроэнергии. При том будут действовать достаточно жесткие ограничения.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК. Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.

1.1 очередь: с 03:30 до 07:00; с 14:00 до 20:00

1.2 очередь: с 03:30 до 07:00; с 14:00 до 17:30

2.1 очередь: с 06:00 до 10:30; с 16:00 до 21:00

2.2 очередь: с 03:30 до 07:00; с 14:00 до 17:30

3.1 очередь: с 07:00 до 11:00; с 17:30 до 22:00

3.2 очередь: с 07:00 до 11:00; с 17:30 до 21:30

4.1 очередь: с 08:00 до 14:00; с 17:30 до 21:30

4.2 очередь: с 07:00 до 11:00; с 17:30 до 21:30

5.1 очередь: с 00:00 до 03:30; с 10:30 до 17:30; с 21:00 до 24:00

5.2 очередь: с 00:00 до 03:30; с 10:30 до 14:30; с 21:00 до 24:00

6.1 очередь: с 10:30 до 17:30; с 21:00 до 24:00

6.2 очередь: с 00:00 до 03:30; с 10:30 до 14:30; с 21:00 до 24:00

Где проверить графики отключений в Киеве

Узнать график можно на сайтах энергокомпаний ДТЭК и Yasno, в их чат-ботах и по телефону, кроме того, о времени отсутствия света киевлян предупреждают в приложении "Киев Цифровой".

Чтобы воспользоваться сервисами, нужно сделать несколько шагов. Так:

перейти в "киевские" разделы сайтов Yasno или ДТЭК;

указать адрес в соответствующих полях для ввода (обязательно выбирать название улицы и номер дома из выпадающего списка).

Кроме того, абоненты могут узнать о графиках отключений с помощью бота в Telegram. Там нужно выбрать "Киев" и нажать кнопку "Возможные отключения". После – ввести адрес и узнать, когда могут отключить свет. Можно обратиться по телефону:

Yasno: (044) 277 1818, (067) 277 1818, (066) 277 1818, (093) 277 1818;

ДТЭК: 0800501588 или 1588.

Также доступна услуга проверки времени отключений в приложении "Киев Цифровой". Однако для того, чтобы потребитель получал уведомления о плановых отключениях света, там нужно зарегистрировать свой адрес.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Россия изменила тактику ударов по энергетике, делая акцент на баллистических и комбинированных атаках, из-за чего значительная часть ракет прорывается к объектам генерации и критической инфраструктуры. Отмечается, что система остается управляемой, но стабилизирующие отключения неизбежны для сохранения ее целостности и безопасности работы.

