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Графики отключения электроэнергии ужесточились 14 декабря: как долго не будет света

Александр Литвин
Коммуналка
3 минуты
1,5 т.
Какие будут отключения

В Украине 14 декабря из-за последствий ракетной атаки электроэнергии будут отключать даже ночью. Графики будут действовать с 00.00 до 22.00. При этом наиболее жесткие отключения ожидаются с 13:00 до 17:00.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго". Так, в течение всех суток также будут действовать графики отключения электроэнергии для промышленности и бизнеса. Сколько очередей будут применять:

  • 00:00-13:00 – одна очередь отключений
  • 13:00-17:00 – две очереди отключений
  • 17:00-22:00 – одна очередь отключений

Причина введения ограничений – повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак в ноябре-декабре. Ремонтные работы на энергообъектах продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование

Из-за перегрузки сетей после массированной атаки в Одессе и Одесском районе продолжают действовать экстренные отключения. Это вынужденный шаг, чтобы сберечь стабильность работы наших объектов.

Киев
Днепропетровская область
Киевская область

Что такое очереди отключений?

Существует условное соответствие между количеством очередей отключений и количеством часов без электроснабжения.

  • 1 очередь графиков означает 4 часа отключен в сутки (суммарно из 24 часов);
  • 2 очереди – 8 часов ограничен в день;
  • 3 очереди – до 12 часов без света в сутки;
  • 4 очереди – более 12 часов ограничен в день (до 16).

В то же время "Укрэнерго" во время плановых отключений определяет только количество очередей, которые должны быть обесточены. Конкретные графики для каждой отдельной очереди определяют облэнерго и публикуют на своих ресурсах :

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/графики-стражовых-стабилизационных/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете)
Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/
Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине "заморозили" тарифы на ряд коммунальных услуг - до окончания отопительного сезона весной 2025 года. Речь идет, в частности, об электроэнергии, которую продолжат подавать по тарифу 4,32 грн за 1 кВт*ч.

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