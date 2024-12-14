Графики отключения электроэнергии ужесточились 14 декабря: как долго не будет света
В Украине 14 декабря из-за последствий ракетной атаки электроэнергии будут отключать даже ночью. Графики будут действовать с 00.00 до 22.00. При этом наиболее жесткие отключения ожидаются с 13:00 до 17:00.
Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго". Так, в течение всех суток также будут действовать графики отключения электроэнергии для промышленности и бизнеса. Сколько очередей будут применять:
- 00:00-13:00 – одна очередь отключений
- 13:00-17:00 – две очереди отключений
- 17:00-22:00 – одна очередь отключений
Причина введения ограничений – повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак в ноябре-декабре. Ремонтные работы на энергообъектах продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование
Из-за перегрузки сетей после массированной атаки в Одессе и Одесском районе продолжают действовать экстренные отключения. Это вынужденный шаг, чтобы сберечь стабильность работы наших объектов.
Что такое очереди отключений?
Существует условное соответствие между количеством очередей отключений и количеством часов без электроснабжения.
- 1 очередь графиков означает 4 часа отключен в сутки (суммарно из 24 часов);
- 2 очереди – 8 часов ограничен в день;
- 3 очереди – до 12 часов без света в сутки;
- 4 очереди – более 12 часов ограничен в день (до 16).
В то же время "Укрэнерго" во время плановых отключений определяет только количество очередей, которые должны быть обесточены. Конкретные графики для каждой отдельной очереди определяют облэнерго и публикуют на своих ресурсах :
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине "заморозили" тарифы на ряд коммунальных услуг - до окончания отопительного сезона весной 2025 года. Речь идет, в частности, об электроэнергии, которую продолжат подавать по тарифу 4,32 грн за 1 кВт*ч.
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