Графики отключения электроэнергии на 17 мая: где и как долго не будет света

В Украине 17 мая были введены графики стабилизационных отключений. Так, в Киеве и области, а также в Одесской, Днепропетровской, Донецкой области графики будут действовать с 00:00 до 08:00 и с 19:00 до 00:00. То есть с 8 утра и до 19 вечера должен быть свет.

Как сообщает ДТЭК, причина – дефицит мощности в энергетической системе страны, возникший вследствие обстрелов врага. В Одессе распределение электроэнергии происходит по принципу 3 – 3 – 3 часа. То есть гарантированное отключение – три часа, возможно – еще три часа, свет точно есть – снова три часа. Да, гарантированные отключения составляют от 7 до 9 часов в сутки в зависимости от дня недели. Максимальное время отключения (с привлечением светло-серых отрезков графика) – 17 часов в сутки.

График для Одессы и области публикуется на сайте ДТЭК на отдельной странице. Чтобы узнать свое расписание, нужно ввести населенный пункт и адрес. Альтернативные способы узнать об отключениях на Одесщине :

чат-бот "ДТЭК Одесские электросети" в Telegram ;

"ДТЭК Одесские электросети" в Telegram ; кол-центр : по телефонам 0 800 409 090, (048) 705 90 90, (068) 750 90 90, (095) 750 90 90, (073) 750 90 90.

Днепр и Днепропетровская область: где посмотреть график отключений электроэнергии ? В Днепре и области график включает только гарантированные отключения света без вероятных. Общее количество часов без света в сутки – от 4 до 8 часов.

График для Днепра и области публикуется на сайте ДТЭК в специальном разделе. В текстовую форму необходимо ввести населенный пункт и адрес. Альтернативные способы узнать об отключениях на Днепропетровщине :

чат-бот "ДТЭК Днепровские электросети" в Telegram ;

"ДТЭК Днепровские электросети" в Telegram ; кол-центр : по телефонам 0 800 301 497, (056) 790 99 00, (066) 790 99 00, (067) 790 99 00, (063) 790 99 00.

Как узнать график отключения в Донецкой области | На Донбассе в график внесены только гарантированные отключения электроэнергии и периоды, когда свет точно должен быть. Однако продолжительность отключений больше, чем на Днепропетровщине – до 12 часов в сутки.

Расписание отключений света по адресу можно узнать на сайте ДТЭК для Донецкой области. Также о графике можно спросить:

в чат-боте "ДТЭК Донецкие электросети" в Telegram ;

"ДТЭК Донецкие электросети" в Telegram ; в колл-центре : по телефонам 0 800 500 473, (096) 450 0 473, (099) 450 0 473, (063) 450 0 473.

График отключений для Киева и области: ограничения самые жесткие. В Киеве и Киевской области действует самый жесткий вариант графика. В столице каждое гарантированное отключение длится до 4 часов, а гарантированное наличие электричества – по 2 часа. В результате максимальное время отключения каждой группы – 18 часов. Гарантированные отключения от 9 до 12 часов в зависимости от дня недели.

В Киевской области все зависит от населенного пункта. У некоторых – отключения такие же, как в Киеве. В других – возможны более мягкие варианты. К примеру, в Яготине гарантированные отключения продолжаются по 2 часа, суммарно до 6 часов в сутки.

Узнать свою группу и время отключений можно на нескольких ресурсах, причем для Киева и Киевской области контакты отличаются. Да:

сайты ДТЭК : отключение в Киеве – " ДТЭК Киевские электросети ", отключение в Киевской области – " ДТЭК Киевские региональные электросети ";

: отключение в Киеве – " ДТЭК Киевские электросети ", отключение в Киевской области – " ДТЭК Киевские региональные электросети "; чат-боты : в Киеве – ДТЭК КЭМ, в области – ДТЭК КРЕМ ;

: в Киеве – ДТЭК КЭМ, в области – ДТЭК КРЕМ ; телефоны : для Киева – 1588, (044) 202 1588 (тот же номер с кодами 067, 050 и 073), 0 800 501 588; для области – (044) 459 07 40 (и тот же номер с кодами 067, 099 и 093), 0 800 400 740.

У киевлян также есть возможность получать уведомления о времени отключения в приложении " Киев Цифровой ". Для этого нужно зарегистрировать свой адрес в системе.

В некоторых городах графики можно просмотреть в цифровых городских сервисах. Однако в большинстве регионов они были опубликованы только на сайтах энергокомпаний и в чат-ботах. Итак:

Во Львове и области график отключений предусматривает всего два часа гарантированного отключения света. Еще два часа – возможные отключения. Всего имеется 5 групп отключения света. Здесь можно в свой адрес увидеть свою группу. OBOZ.UA также публикует графики всех групп:

Если сайт не работает, можно воспользоваться чат-ботами компании:

https://t.me/loeserviceBot

https://www.viber.com/loebot

В Сумах и области график разделен на очереди. Вот здесь есть полный список адресов, найдите свой адрес и посмотрите, к какой группе относитесь. Вот график для всех групп:

Также можно обратиться по телефонам:

0 (800) 300-247

(0542) 659-659

В Запорожье и области график состоит из 6 очередей для бытовых и юридических потребителей электроэнергии. Порядок и продолжительность отключений будет определяться в случае необходимости, о чем будет сообщено дополнительно на информационных ресурсах ОАО "Запорожьеоблэнерго". Здесь же опубликован полный список адресов и очередей (групп отключений).

Также можно обратиться за консультацией:

https://t.me/ZPEnergoBot

0800304502

В Харькове и области гарантировано отключение – три часа в сутки. Отключения действуют еще до значительных проблем с генерацией, а графики меняются каждые несколько дней.

Красным цветом выделены часы без света для вашей группы, желтым – часы, в которые электроэнергия может исчезнуть из-за оперативных переключений. Зеленым цветом отмечен период, когда свет будет при стабильной ситуации в энергосистеме. Свою группу отключений можно просмотреть здесь.

Как ранее писал OBOZ.UA, Нацкомиссия по энергетике и коммунальным услугам заявляет, что никаких работ по повышению тарифа на электроэнергию в мае не проводят. При этом решение должно приниматься правительством, а не Нацкомиссия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!