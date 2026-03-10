Графики отключений света на 11 марта: о чем энергетики предупредили украинцев
В части регионов Украины 11 марта будут действовать почасовые отключения электроэнергии. По плану, их будут применять с 8:00 до полуночи – однако энергетики предупреждают: изменения не исключены. А потому украинцам стоит следить за обновлениями своих облэнерго.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили:
- Ограничения вводятся не только для населения.
для промышленности и бизнеса будут действовать графики ограничения мощности.
- Когда электроэнергия появится, использовать ее нужно будет экономно.
Из-за серьезных повреждений общая ситуация остается непредсказуемой.
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе (ссылки в таблице ниже. – Ред.)", – говорится в сообщении.
Украинцев призвали запасать еду
Вместе с тем, украинцам советуют запастись водой – ведь при длительных отключениях не исключены перебои с водоснабжением. Например, в Центре стратегических коммуникаций (ЦСК) отметили, что запасать стоит как питьевую, так и техническую – для бытовых нужд. В частности:
- 3 литра питьевой воды на человека в сутки,
- 10-12 литров технической воды.
Последнюю, отмечается, лучше хранить в темном прохладном месте.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, эксперт по энергетике, директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что в 2026 году отключения света в Украине могут стать менее жесткими – однако только в периоды потепления. Полностью же от них, по его словам, отказаться не получится – из-за потери около 60% генерации и постоянных российских атак.
