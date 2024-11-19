Графики отключений электроэнергии смягчили: в "Укрэнерго" объявили о режиме на 20 ноября

В Украине 20 ноября продолжатся отключения электроэнергии по почасовым графикам. Однако режим заметно смягчится – с 6:00 до 22:00 будет действовать одна очередь отключений. То есть электроэнергия может быть у потребителей даже в часы гарантированных отключений.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". "Причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов в результате массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденное оборудование", – говорится в сообщении.

В компании также призвали украинцев бережливо потреблять электроэнергию, когда она появляется по графику. Это особенно актуально в часы пикового потребления утром и вечером.

Точный график отключения можно узнать на сайте оператора системы распределения, т.е. облэнерго. В разных областях Украины применяются различные графики, однако в целом существует соотношение количества очередей отключений с количеством часов без света:

1 очередь – 4 часа ограничений в сутки;

2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;

3 очереди – 12 часов ограничений в сутки;

4 очереди – 16 часов ограничений в сутки.

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

При этом следует учитывать, что на Одесщине все еще продолжается ликвидация последствий российской атаки. Поэтому в Одесской области до сих пор применяются экстренные отключения, без предупреждений и вне расписания.

Также в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях изменился подход к графикам, которые публикуются для потребителей. В ДТЭК сообщили, что график будет состоять из двух зон:

светлая – электричество есть;

темная – свет отсутствует (как на примере скриншота ниже).

В то же время старые графики со светло-серыми зонами останутся на сайте оператора системы распределения. Их все еще можно использовать, если они более привычны.

Когда отменят отключения света

Как рассказал советник премьер-министра Украины Юрий Бойко, украинцы могут рассчитывать на существенное сокращение графиков отключений света уже через несколько дней, но для полного отказа от них требуется несколько недель. По его словам, энергетики продолжают работать в три смены, чтобы возобновить электроснабжение, несмотря на масштабные разрушения.

Бойко отметил, что главная проблема кроется в значительном масштабе повреждений, нанесенных массированными обстрелами. Больше всего пострадали южные регионы страны, в частности Одесская область, где масштабы разрушений наибольшие.

Еще одна сложность состоит в отсутствии гарантий, что инфраструктура не будет повторно атакована. Бойко подчеркнул, что дальнейшие прогнозы зависят от того, не произойдут ли новые удары по энергетическим объектам.

В АО "Черновцыоблэнерго" также заявляли, что отключения после последней массированной атаки на украинскую энергетику продлятся как минимум несколько дней, а при необходимости – до недели и более. А энергетический эксперт Геннадий Рябцев добавил, что ситуация будет зависеть не от температуры воздуха, а скорее от темпов восстановительных работ, которые, по его словам, идут успешно.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за ракетной атаки РФ 17 ноября украинские АЭС (атомные электростанции) уменьшили производство электроэнергии из-за повреждений подстанций, обеспечивающих их питание. После атаки только два реактора работали на полную мощность.

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