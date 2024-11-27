Графики обновили: "Укрэнерго" объявило план отключений света на 28 ноября

В Украине 28 ноября планируют применять отключения света для бытовых потребителей с 8:00 до 19:00 часов. В это время будут действовать "облегченные" графики, которые предусматривают одновременное отключение только одной группы потребителей в каждом регионе.

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В то же время бизнес и промышленность 28 ноября будут отключать с 7:00 до 20:00. Об этом объявили в "Укрэнерго", предупредив, что для всех потребителей возможны изменения графика в течение дня.

"Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться... Пожалуйста, не включайте несколько мощных приборов одновременно, когда свет появляется по графику", – заявили в компании.

При этом для части промышленных потребителей отключения не предусмотрены. Ограничивать потребления электроэнергии не будут:

предприятиям критической инфраструктуры;

предприятиям, импортирующих более 60% электроэнергии для своих нужд в соответствии с правительственным постановлением.

Что такое очереди отключений и как найти свой график отключения света

В период плановых (почасовых) отключений электроэнергии "Укрэнерго" ежедневно сообщает, сколько очередей будут отключены одновременно в каждом регионе. По сути, это техническая информация, предназначенная для облэнерго, которые и распределяют время отключений в каждой области. Но также существует условное соответствие между количеством очередей отключений и количеством часов без электроснабжения:

1 очередь графиков означает 4 часа отключений в сутки (суммарно из 24 часов);

2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;

3 очереди – 12 часов без света в сутки;

4 очереди – до 16 часов ограничений в сутки.

Однако следует понимать, что "Укрэнерго" определяет только количество очередей, которые должны быть обесточены. Конкретные графики отключений для каждой отдельной очереди определяют облэнерго:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, у украинцев, имеющих право на субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, осталось всего несколько дней, чтобы оформить выплату "задним числом" с 1 октября. Если этого не сделать до начала зимы, льготу назначат только с месяца обращения.

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