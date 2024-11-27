Графики обновили: "Укрэнерго" объявило план отключений света на 28 ноября
В Украине 28 ноября планируют применять отключения света для бытовых потребителей с 8:00 до 19:00 часов. В это время будут действовать "облегченные" графики, которые предусматривают одновременное отключение только одной группы потребителей в каждом регионе.
В то же время бизнес и промышленность 28 ноября будут отключать с 7:00 до 20:00. Об этом объявили в "Укрэнерго", предупредив, что для всех потребителей возможны изменения графика в течение дня.
"Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться... Пожалуйста, не включайте несколько мощных приборов одновременно, когда свет появляется по графику", – заявили в компании.
При этом для части промышленных потребителей отключения не предусмотрены. Ограничивать потребления электроэнергии не будут:
- предприятиям критической инфраструктуры;
- предприятиям, импортирующих более 60% электроэнергии для своих нужд в соответствии с правительственным постановлением.
Что такое очереди отключений и как найти свой график отключения света
В период плановых (почасовых) отключений электроэнергии "Укрэнерго" ежедневно сообщает, сколько очередей будут отключены одновременно в каждом регионе. По сути, это техническая информация, предназначенная для облэнерго, которые и распределяют время отключений в каждой области. Но также существует условное соответствие между количеством очередей отключений и количеством часов без электроснабжения:
- 1 очередь графиков означает 4 часа отключений в сутки (суммарно из 24 часов);
- 2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;
- 3 очереди – 12 часов без света в сутки;
- 4 очереди – до 16 часов ограничений в сутки.
Однако следует понимать, что "Укрэнерго" определяет только количество очередей, которые должны быть обесточены. Конкретные графики отключений для каждой отдельной очереди определяют облэнерго:
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